La DGT lleva a cabo esta semana en Cantabria una campaña de control de velocidad

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SANTANDER, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Tráfico (DGT) lleva a cabo esta semana, del lunes 13 al domingo 19 de abril, una campaña de vigilancia y control de la velocidad con el objetivo de reducir la accidentalidad y sus consecuencias.

En la comunidad autónoma participan en esta iniciativa los ayuntamientos de Santander, Torrelavega, Camargo, El Astillero, Laredo, Bezana, Santoña y Suances, cuyos agentes de las policías locales se sumarán a los hasta 180 efectivos del Sector de Tráfico de la Guardia Civil de la región que harán estos controles, ha informado la Delegación del Gobierno en nota de prensa.

Su titular, Pedro Casares, ha valorado esta nueva campaña de la DGT a través de la Jefatura de Tráfico provincial y con la que se vuelve a incidir en "la prevención y concienciación como mejor fórmula para reducir la siniestralidad vial".

Y es que según ha señalado, "la velocidad inadecuada se mantiene como el tercer factor concurrente más habitual en los siniestros de tráfico, especialmente en aquellos con víctimas mortales". En concreto, representa un 22 por ciento sobre el total de los siniestros con fallecidos registrados en España.

"Está demostrado que la velocidad no solo afecta al riesgo de verse involucrado en un accidente sino también que, a mayor velocidad, más difícil será reaccionar a tiempo para prevenir el siniestro y más graves serán las lesiones producidas a consecuencia de este", ha indicado Casares.

Por este motivo y siguiendo las recomendaciones de las organizaciones internacionales y europeas, se realiza esta campaña en la que se controlan especialmente aquellos tramos de riesgo asociado a la velocidad, así como puntos donde la velocidad de circulación supera el límite establecido y existe un elevado índice de siniestralidad.

Así, atendiendo al carácter preventivo de la campaña, se anuncia a los conductores la existencia de controles, bien a través de los paneles de mensaje variable, o a través de señalización vertical circunstancial cuando la vía no disponga de dichos paneles.

Como suele ser habitual, la Jefatura de Tráfico de Cantabria ha invitado a los ayuntamientos a sumarse a esta campaña, de modo que el mensaje a transmitir, independientemente de la administración que gestione la circulación, es que los límites de velocidad siempre se deben respetar.

En 2025 esta campaña se desarrolló en agosto y se controlaron 14.227 vehículos y se interpusieron 526 denuncias.

CÁRCEL POR EXCESOS DE VELOCIDAD

La normativa de Tráfico recoge que la velocidad genérica máxima para turismos y motos en autopistas y autovías es de 120 kilómetros por hora; en carreteras secundarias, de 90 km/h; y en vías urbanas, de 30km/h en vías de un único carril y a 50 km/h en vías de dos o más carriles por sentido.

Los conductores que las incumplan estarán cometiendo una infracción grave o muy grave, sancionada con multa de 100 a 600 euros y la pérdida de entre dos y seis puntos, dependiendo del exceso de velocidad cometido.

En caso de que el exceso de velocidad sea superior en 60 km/h en vía urbana o en 80km/h en vía interurbana, el Código Penal lo tipifica como delito y es castigado con pena de prisión de tres a seis meses o multa de seis a doce meses o trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días, y la privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta cuatro años.