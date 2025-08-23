Más de un millar de jóvenes participan en los programas de ocio y tiempo libre de la Diputación de Almería

Actividades de ocio y tiempo libre impulsadas por la Diputación de Almería. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

Más de mil jóvenes han participado ya en los programas de ocio y tiempo libre en municipios menores de 20.000 habitantes que la Diputación Provincial de Almería, a través del Área de Deportes, Vida Saludable y Juventud, está desarrollando con la colaboración de los ayuntamientos.

Estas acciones buscan ofrecer a la juventud "alternativas saludables, inclusivas y educativas para aprovechar su tiempo libre", según ha indicado la institución provincial en una nota.

En concreto, se han desarrollado dos programas: 'Actívate Joven' y 'Experiencias Creativas Jóvenes'. El vicepresidente de la institución y diputado provincial de Deportes, Vida Saludable y Juventud, José Antonio, ha trasladado el compromiso de Diputación por "ofrecer a nuestros jóvenes, vivan donde vivan, las mismas oportunidades para disfrutar de un ocio saludable, creativo e inclusivo".

"Con programas como 'Actívate Joven' y 'Experiencias Creativas Jóvenes' estamos acercando actividades deportivas, culturales y formativas a los municipios menores de 20.000 habitantes, favoreciendo la convivencia y el desarrollo personal de la juventud", ha dicho.

Así, ha destacado la afluencia y acogida de unas propuestas con las que se busca "fomentar hábitos de vida activa, estimulan la creatividad, la integración y el empleo local gracias a la colaboración de monitores jóvenes de los propios municipios".

"Desde la Diputación seguiremos trabajando para que el deporte, la cultura y el ocio sean herramientas de igualdad, cohesión e inclusión en toda la provincia", ha añadido García.

En el programa 'Actívate Joven' se comprende actividades para fomentar la ocupación del tiempo libre de los jóvenes de forma saludable. Actividades lúdicas, inclusivas y dinámicas, que desarrollan sus habilidades personales y sociales, orientadas a complementar la educación integral de jóvenes, con contenidos adecuados a sus necesidades.

Se incluyen, entre otros, jornadas de ocio en el entorno natural, encuentros de jóvenes, gymkanas recreativas, bailes en distintas modalidades, zumba, paintball, entre otras. Además, estas actividades se han realizado en los municipios de Alcóntar, Alicún, Cantoria, Chercos, María, Olula de Castro, Partaloa, Santa Fe, Taberno, Terque, Tíjola y Uleila del Campo.

En cuanto al programa 'Experiencias Creativas Jóvenes' se han desarrollado talleres dirigidos al fomento de la creación, la formación y la producción artística de los y las jóvenes de la provincia.

Con este programa se trata de favorecer la creatividad en diversos ámbitos y ampliar la formación de los jóvenes en distintas disciplinas artísticas. Así, se incluyen entre otros contenidos la pintura mural; iniciación al graffiti al aire libre para además, decorar y embellecer distintos espacios de los municipios; interpretación y expresión corporal para el fomento de habilidades sociales relacionadas con la comunicación; dj's y polirritmia y percusión corporal para la educación musical; creación de colgantes y modelado con pasta para la creación y el fomento de habilidades manuales.

Estas actividades se han realizado en Armuña, Bacares, Bédar, Huécija, Huércal de Almería, Laujar de Andarax, Paterna del Rio, Purchena, Suflí y Velefique. Siempre que ha sido posible, se han impartido por un monitor joven del municipio, para así favorecer el empleo entre la población autóctona. Al mismo tiempo se ha fomentado la inclusión de jóvenes con discapacidad o en riesgo de exclusión social.