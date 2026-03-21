La MB Fashion Week Madrid confirma el "salto internacional" de Talento Almeriense por la Diputación

La Asociación de Creadores de Moda de España ha presentado en la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid como nuevos asociados a los integrantes de la marca creada por la Diputación Provincial. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA/MADRID 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

La primera edición de la 'Mercedes-Benz Fashion Week Madrid' (Mbfwm) en la que ha participado 'Talento Almeriense' ha confirmado el "salto internacional de la marca impulsada por la Diputación para unir a los creadores, diseñadores y artesanos de la provincia".

Tal y como ha emitido la institución provincial en una nota, el expositor de 'Talento Almeriense' ha sido un "ir y venir de visitas tanto de profesionales, como de actores, modelos y visitantes de la pasarela madrileña". Candela Peña, Sonia Ferrer e incluso Avellaneda se han dejado cautivar por los diseños y creaciones almerienses.

En contexto, uno de los hitos más relevantes de esta edición ha sido el acto oficial de presentación de los integrantes de 'Talento Almeriense' como nuevos asociados a "la prestigiosa Asociación de Creadores de Moda de España (ACME)". Este paso supone un blindaje reputacional para los diseñadores de la provincia, situándolos al mismo nivel de competitividad que las grandes firmas del país.

Por su parte, el presidente de ACME, Juan Duyos, y la directora Ejecutiva de la Asociación Creadores de Moda de España, Pepa Bueno, han querido acompañar al diputado provincial de Promoción de la Provincia y a los creadores almerienses en la puesta de largo de esta alianza en un escenario tan icónico como la pasarela madrileña.

En concreto, Airun Toados, Lausett, Mona Moon, Loreto Martínez, María Barragán, Daniel Cerdán y Susana Lirola son los primeros miembros de Talento Almeriense que se han incorporado como asociados de la Asociación Creadores de Moda de España.

En este sentido, la directora ejecutiva de la Asociación Creadores de Moda de España ha indicado la relevancia de formar parte de un evento con una trayectoria como la Mbfwm. "Es importante que estos proyectos estén aquí, en la pasarela, y poder acompañarlos en ese proceso", ha indicado.

Durante la jornada de este sábado, Sánchez, ha destacado la importancia de este "salto de gigante" que supone la presencia almeriense en Mbfwm. Según han señalado, la presencia en esta cita no es solo una acción promocional, sino una estrategia de internacionalización y profesionalización del sector.

"Almería no solo exporta productos de la tierra; exportamos creatividad, vanguardia y una forma única de entender la moda. Estar hoy aquí de la mano de ACME confirma que nuestro talento no tiene fronteras y que la marca de la Diputación es ya un referente de calidad en la industria nacional", ha concretado.

En el expositor, que se ha convertido en un punto de encuentro ineludible en Ifema, se exhiben piezas de 20 marcas almerienses. La muestra no solo se limita a la exhibición estática; el espacio dinámico permite a compradores, prensa especializada y 'coolhunters' conocer de cerca los procesos artesanales y la innovación en materiales que caracterizan al sector textil y de complementos de Almería.

Bajo este contexto, un total de 20 marcas representan el ecosistema del diseño de autor en Almería, abarcando desde la alta costura hasta la tecnología 3D y el diseño sensorial. En concreto, las firmas expositoras son Daniel Cerdán, Susana Lirola, María Barragán, Mar Felices, Blam Atelier, Loreto Martínez; Lyubasha Kyleshko; así como Lausett, Mona Moon, Airun, Amadamadrina , Rosino y Deveva.

Como firmas colaboradoras, el entorno mediterráneo del 'stand' se completa con el talento de Sal de Coco (cerámica), Lobas Deco (diseño sensorial), Almería en el Corazón, Petite Cocò, Estefanía Escudero, Eva Zamora y Sangre de Bicho.

De esta forma, la zona dinámica del expositor de 'Sabores Almería' se ha convertido en un auténtico punto de encuentro tanto para profesionales, como para coolhunters, y visitantes. Desde las 10,00 y hasta las 20,00 horas, un total de seis marcas han presentado sus propuestas en el expositor de 'Talento Almeriense' que, según han anunciado desde Diputación, ha aterrizado en la Mbfwm con el objetivo de quedarse.

Lausett, Mona Moon, Daniel Cerdán, María Barragán, Rosino y Airún han sido actualmente los auténticos protagonistas con sus diseños y propuestas que han acercado al "mayor evento internacional de moda que se celebra en nuestro país".