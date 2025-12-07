Las mejores canteras del fútbol en España se dan cita en la II Almería Cup

Imagen de archivo de un balón de fútbol. - LIGA F

ALMERÍA 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

Almería se ha convertido durante el Puente de la Constitución en el epicentro del fútbol base con la II Almería Cup. Este pasado sábado ha celebrado la gala de bienvenida, con más de 5.000 personas que llenaron a rebosar el Palacio de los Juegos Mediterráneos.

El acto ha contado con la presencia del concejal de Ciudad Activa, Movilidad Urbana y Deporte del Ayuntamiento de Almería, Antonio Casimiro, y de la diputada de Deportes, Vida Saludable y Juventud de la Diputación Provincial, María Luisa Cruz, quienes han destacado el valor del evento como "herramienta de promoción del deporte base y como motor económico y turístico para la provincia", según ha informado la institución provincial en una nota.

Los datos de la II Almería Cup constan de la participación de 128 equipos, 2.000 jugadores de España y Europa, presencia de la cantera de equipos del prestigio del Real Madrid, FC Barcelona, Atlético de Madrid, AC Milán o PSG, y un impacto económico de 1,5 millones de euros.

En la gala se han presentado todos los equipos, con las aficiones hermanadas y aplaudiendo en las gradas, a la vez que se rindió homenaje a cuatro figuras de la historia del fútbol almeriense: José Ortiz, Paco Luna, Álvaro Negrero y Francisco Javier Linares. También se han entregado los trofeos de la SuperCup, el torneo preliminar, donde ha ganado el Atlético de Madrid en Prebenjamín, Real Betis en Benjamín y AC Milán en Alevín. Tanto el Ayuntamiento como la Diputación recibieron el reconocimiento y agradecimiento de los organizadores, Indal Soccer.

El concejal de Ciudad Activa, Antonio Casimiro, ha agradecido la participación de clubes y familias llegadas de distintos puntos de España y Europa y puso en valor la fuerte apuesta municipal por el deporte.

"Quiero daros la bienvenida, y a la vez, las gracias por disfrutar de vuestro deporte favorito, y a los clubes y familias, por desplazaros a nuestra ciudad para participar en este prestigioso evento. En Almería apoyamos el deporte de manera decidida y, en el caso del fútbol, hemos presentado el proyecto de la Ciudad del Deporte, que será un complejo deportivo de referencia nacional, donde se construirán tres campos de fútbol 11, así como la sede de la Delegación Provincial de Fútbol", ha señalado.

Además, ha resaltado la importancia de que "por encima del resultado, predomine la convivencia y deportividad, tanto en los jugadores, como en los aficionados desde las gradas. Lo más importante es hacer deporte y realizarlo respetándonos".

La diputada de Deportes, Vida Saludable y Juventud, María Luisa Cruz, ha dado la bienvenida a la Almería Cup 2025 poniendo en valor el papel de la Diputación en la promoción del deporte base y en la consolidación de la provincia como sede de grandes eventos.

"Este torneo convierte a Almería en un punto de encuentro para el talento joven y reafirma nuestro compromiso con un modelo deportivo que educa, integra y proyecta a la provincia. Desde el Área trabajamos para que iniciativas como esta sigan creciendo y ofreciendo a nuestros niños la oportunidad de competir en un entorno sano y lleno de ilusión", ha destacado.

Asimismo, María Luisa Cruz ha subrayado el impacto social, turístico y económico que genera el torneo gracias al apoyo de la Diputación y Almería Activa. "La Almería Cup atrae a miles de visitantes, dinamiza nuestra economía local y posiciona a Almería como destino deportivo a nivel nacional e internacional. Avalar esta cita es apostar por el deporte, por nuestros clubes y por un modelo de provincia que convierte cada evento en una oportunidad de desarrollo", ha señalado la diputada.

La II Almería Cup se celebra del 6 al 8 de diciembre en los campos de fútbol de los centros deportivos municipales de Los Ángeles, Los Molinos, La Cañada y Tito Pedro, y cuenta con la participación de 128 equipos y más de 2.000 jugadores, en categorías desde prebenjamín hasta alevín masculino y cadete femenino, con edades comprendidas entre los 7 y 11 años.

El torneo tendrá un impacto económico estimado de 1,5 millones de euros para la ciudad, reforzando el posicionamiento de Almería como referente nacional e internacional en turismo deportivo y como sede de grandes eventos.