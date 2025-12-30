Mojácar Playa modernizará las infraestructuras básicas de 13 de sus calles con un plan integral

El presidente de la Diputación de Almería y el alcalde de Mojácar durante una visita al municipio. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

MOJÁCAR (ALMERÍA), 30 (EUROPA PRESS)

La Diputación Provincial de Almería, en colaboración con el Ayuntamiento de Mojácar, va a impulsar un proyecto que va a transformar la zona de La Rumina y el Paseo del Palmeral en la zona costera del municipio, lo que supondrá la modernización de las infraestructuras básicas de 13 calles.

Así lo ha anunciado en una nota el diputado provincial de Fomento, Antonio Jesús Rodríguez, quien ha adelantado que ya se han licitado las obras del proyecto 'Mejora de infraestructuras urbanas de Mojácar', con el que se va mejorar la movilidad de los vecinos y la eficiencia de los servicios e infraestructuras básicas.

El objetivo principal de las obras es lograr que esta zona del municipio sea un espacio "más amable para el ciudadano" ya que actualmente muchas de estas calles carecen de itinerarios peatonales adecuados.

Para ello, se prevé la creación de itinerarios accesibles que garantizarán un tránsito seguro para los vecinos mediante una plataforma única, con lo que en las calles más estrechas se eliminarán las barreras arquitectónicas para dar prioridad al peatón.

El proyecto contempla una estética unificada, de modo que se renovará el pavimento utilizando adoquín, manteniendo la coherencia visual y "el encanto tradicional de Mojácar".

Más allá de lo estético, el proyecto atiende también una "necesidad técnica urgente" en cuanto a la renovación total de las redes de abastecimiento y saneamiento, que actualmente se encuentran deterioradas, conforme a los informes que maneja la empresa pública Galasa.

Las obras se llevarán a cabo de forma integral en las siguientes en las calles Camino del Palmeral, Higuera de los Pastores, Vendaval, Tomillo, Levante, Las Adelfas, Agracejos, Charcos del Bermejo, Esquimo, Los Lirios, La Rumina, Cañada Aguilar y Rocío.

Rodríguez ha resaltado al respecto la importancia de los planes provinciales porque son una herramienta "fundamental" para "igualar oportunidades". "Se trata de grandes proyectos que sería muy difícil de asumir en solitario por parte de los ayuntamientos y que en este caso va a beneficiar a todo un sector de la Playa de Mojácar. Este proyecto no sólo va a embellecer la zona, sino que va a suponer una mejora en los servicios de abastecimiento y saneamiento", ha dicho.

Por su parte, el alcalde de Mojácar, Francisco García Cerdá (PP), ha valorado un proyecto "muy necesario" que "permitirá modernizar infraestructuras básicas y mejorar la accesibilidad y la movilidad en una zona clave de Mojácar Playa".

Asimismo, el regidor ha destacado la importancia de la cooperación institucional y ha afirmado que "la colaboración con la Diputación Provincial de Almería es fundamental para que los ayuntamientos puedan llevar a cabo actuaciones de gran calado que redundan en una mejora directa de los servicios y de la calidad de vida de los vecinos".