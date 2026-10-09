Noesso celebra más de 35 años de trayectoria con una jornada sobre intervención social en Almería

Representantes institucionales y asistentes a la jornada conmemorativa de los más de 35 años de trayectoria de Noesso, celebrada en Almería. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La entidad Noesso ha celebrado este viernes en la Escuela Municipal de Música y Artes de Almería (EMMA) una jornada para repasar sus más de 35 años de trayectoria y reflexionar sobre los retos de la intervención con personas en situación de vulnerabilidad, a la que ha asistido el vicepresidente de la Diputación de Almería y diputado de Bienestar Social, Ángel Escobar.

Según ha informado la institución provincial en una nota, la cita ha llevado por título 'Noesso: más de 35 años de historia. Pasado, presente y futuro en la intervención con personas en situación de vulnerabilidad'.

El programa ha incluido la ponencia 'El paisaje invisible: cómo el contexto social impacta en el cerebro, las relaciones y el comportamiento', a cargo de Charo Rueda Cuerva y Rosa Rodríguez Bailón, catedráticas de Psicología de la Universidad de Granada (UGR).

Entre los asistentes también han figurado el obispo de Almería, Antonio Gómez Cantero; el delegado territorial de Empleo, Amós García Hueso; el delegado territorial de Salud y Consumo, Juan de la Cruz Belmonte; el concejal de Integración Social y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Almería, Óscar Bleda; y Loly Cruz, de la Subdelegación del Gobierno en Almería.