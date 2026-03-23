La ONCE reivindica el papel de la tecnología accesible para las personas ciegas en el inicio de su Semana en Almería

El vicepresidente de la Diputación de Almería Ángel Escobar participa en una partida de ajedrez a ciegas durante la Semana de la ONCE en Almería. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La ONCE ha inaugurado en Almería su Semana bajo el lema 'Tecnología con Inclusión. Tecnoinclusión', una cita con la que la entidad reivindica el "papel esencial" de la tecnología accesible en la vida de las personas ciegas o con discapacidad visual y con la que quiere acercar a la sociedad su modelo social.

La directora de la ONCE en Almería, María Jesús Segovia, ha sido la encargada de inaugurar esta programación de actividades, con la que la organización pretende compartir con almerienses y andaluces la realidad de las personas ciegas. En esta edición se han programado 150 actividades en las ocho provincias andaluzas, según ha señalado la Diputación en una nota.

El acto ha contado con la asistencia del consejero territorial de la ONCE, Luis Muñiz; el vicepresidente de la Diputación de Almería Ángel Escobar; el concejal delegado del Área de Ciudad Activa, Movilidad Urbana y Deporte del Ayuntamiento de Almería, Antonio Jesús Casimiro; y el director de la ONCE en El Ejido, Alfonso Rodríguez, junto a representantes de distintas administraciones y entidades sociales de la provincia.

Tras la inauguración, se han celebrado partidas de ajedrez de exhibición con Pedro Rubio, ajedrecista ciego total y afiliado a la ONCE en Almería. El vicepresidente provincial ha podido comprobar las sensaciones que viven las personas ciegas al jugar al ajedrez.

Asimismo, ha felicitado a la organización por "el meritorio e incansable trabajo que lleva a cabo en todos los rincones de la provincia, que nos ayuda a construir una sociedad más justa e inclusiva". "Diputación siempre estará a su lado en aquellas iniciativas que mejoren nuestra sociedad", ha manifestado Escobar.