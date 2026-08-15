El Patio de Luces de la Diputación de Almería acerca la tauromaquia con la exposición 'Sueños Taurinos'

Inauguración de la exposición 'Sueños Taurinos' - DIPUTACIÓN

ALMERÍA 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Almería ha inaugurado en el Patio de Luces la exposición de fotografía y pintura 'Sueños Taurinos', una muestra que acerca al público diferentes miradas artísticas sobre el mundo de la tauromaquia a través de las obras de Eduardo Porcuna, José Luis Molina y César López 'El César'.

En el acto de inauguración han participado la diputada provincial María del Mar López y del presidente del Foro Cultural 3 Taurinos 3, Juan Aguilera, quienes han acompañado a los autores y al público asistente.

Tras las intervenciones, los participantes han realizado un recorrido por la exposición junto a los tres artistas, que han explicado algunas de las piezas y las claves de sus respectivos trabajos.

López ha destacado que la muestra "nos acerca al mundo de la tauromaquia a través de dos disciplinas artísticas como son la fotografía y la pintura" y ha agradecido al Foro Cultural 3 Taurinos 3 su implicación para "volver a convertir el Patio de Luces en un espacio para disfrutar y divulgar la cultura taurina".

Al respecto, la diputada provincial ha señalado que la fotografía de Eduardo Porcuna y José Luis Molina permite acercarse "a la plasticidad del campo bravo y a la liturgia del ruedo", mientras que las pinturas de César López 'El César' trasladan al lienzo "el misticismo, la fuerza y las diferentes expresiones artísticas de la tauromaquia".

Eduardo Porcuna y José Luis Molina regresan además a un espacio que conocen bien, ya que ambos han protagonizado anteriormente exposiciones en el Patio de Luces centradas en la Feria Taurina de Almería. En cambio, César López es la primera vez que expone en este espacio de la Diputación Provincial.

La diputada provincial ha subrayado precisamente esta circunstancia al señalar que, a partir de esta exposición, los tres artistas "van a tener algo más en común que su pasión por la tauromaquia: haber mostrado su arte en el corazón de la provincia de Almería".

Por su parte, el presidente del Foro Cultural 3 Taurinos 3 ha agradecido a la Diputación Provincial su "apoyo a este tipo de iniciativas y su compromiso con la defensa y divulgación de la tauromaquia".

Aguilera ha destacado que "la tauromaquia es cultura" y ha incidido en que se trata de "un fenómeno en el que los jóvenes pueden encontrar valores", subrayando además su estrecha vinculación con diferentes disciplinas artísticas como la fotografía o la pintura.

Asimismo, durante el acto también se hizo entrega de reconocimientos a los artistas participantes en la exposición, Eduardo Porcuna, José Luis Molina y César López 'El César', así como al matador de toros Ruiz Manuel. Precisamente, uno de los momentos destacados de la inauguración fue la entrega por parte de César López de un retrato realizado por él mismo a Ruiz Manuel, a quien considera su maestro.

La exposición está integrada por 30 obras: diez fotografías de Eduardo Porcuna, diez fotografías de José Luis Molina y diez pinturas de César López 'El César'. De esta forma, el Patio de Luces acoge un diálogo entre dos disciplinas artísticas que han encontrado en la tauromaquia una fuente de inspiración.

'Sueños Taurinos' se expone además a las puertas de la Feria de Almería. La exposición puede visitarse hasta el 31 de agosto en el Patio de Luces de la Diputación Provincial, de lunes a sábado de 10,00 a 14,00 horas y de 17,00 a 20,00 horas, y los domingos en horario de mañana.