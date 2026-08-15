Un terremoto de magnitud 5 con epicentro en Alhendín sacude Granada durante la madrugada

Imagen del lugar donde se ha producido el terremoto. - INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL (IGN)

GRANADA 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un terremoto de magnitud 5 y con epicentro en la localidad de Alhendín se ha dejado sentir ampliamente entre la población durante la madrugada de este sábado en la ciudad de Granada y en el área metropolitana.

Según ha informado el Instituto Geográfico Nacional (IGN) en su página web, consultada por Europa Press, el terremoto se ha producido exactamente a las 01:04 de horas de la madrugada, con una profundidad primero de dos y después de diez kilómetros y con una latitud de 37.1147 grados y -3.6618 grados de longitud.

Este seísmo se ha producido siete horas después de un primer terremoto de magnitud 3,7 e intensidad IV con epicentro en la localidad de La Zubia.