El presidente de la Diputación de Almería acompaña a los peregrinos del Cristo de la Luz de Dalías

El presidente de la Diputación de Almería, José Antonio García, en la misa en honor al Cristo de la Luz de Dalías - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

DALÍAS (ALMERÍA), 20 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Diputación de Almería, José Antonio García, y la diputada provincial María Luisa Cruz han acompañado a los peregrinos y autoridades civiles y militares que se han dado cita para acompañar al Cristo de la Luz de Dalías (Almería) en su día grande.

Según ha detallado la administración provincial en una nota de prensa, el presidente de la Diputación ha querido felicitar a todos los vecinos de este municipio y a todos los fieles que, año tras año, peregrinan para ver al Cristo de la Luz en la Parroquia de Santa María de Ambrox.

El municipio ha celebrado desde el pasado sábado 12 de septiembre a este domingo, sus Fiestas en Honor al Santísimo Cristo de la Luz, una de las celebraciones con mayor arraigo y personalidad de la provincia, con una extensa programación que ha reunido cultos religiosos, pólvora, música, deporte, cultura y actividades populares y atraerá a decenas de miles de almerienses, vecinos, peregrinos y devotos.

El comienzo de las fiestas tuvo lugar el pasado sábado 12 de septiembre con el tradicional 'Cohetazo', el anuncio desde el balcón del Ayuntamiento, el izado de banderas y el repique de campanas. Ese mismo día se celebró el acto de apertura de los solemnes cultos y la ofrenda institucional y popular de nardos al Santísimo Cristo de la Luz.

A partir de ahí, Dalías ha vivido jornadas dedicadas a algunas de sus tradiciones más reconocibles, con la Feria del Mediodía, tracas, actividades infantiles, propuestas para los mayores, los tradicionales Toros de Fuego, el Día de la Bicicleta, el desfile de carrozas, los bailes de sociedad del Casino y distintos espectáculos musicales.

La cultura ha ocupado también un lugar destacado con teatro y música. La programación ha incluido el concierto de Laura Gallego, que ha presentado 'La Última Folclórica'; el espectáculo flamenco 'De Camarón a Michael Jackson'; y la actuación de La Década Prodigiosa, además de pasacalles, verbenas y actividades dirigidas especialmente al público joven.

El deporte ha tenido igualmente una importante presencia durante estas semanas con competiciones de pádel, fútbol sala, fútbol 7, tenis, tenis de mesa, baloncesto y voleibol, además de las Olimpiadas de Juegos Tradicionales, el Día de la Bicicleta y otras actividades.

El momento culminante ha sido este domingo con la misa del alba y a las 10,00 horas, con la solemne misa mayor, presidida por el obispo de Almería, Antonio Gómez Cantero, y retransmitida por Canal Sur TV.

A las 13,00 horas ha tenido lugar la tradicional bajada de la imagen del Santísimo Cristo de la Luz de su altar, que comenzará a las 20,30 horas, la procesión de alabanza por las calles del municipio.

La imagen recorrerá Dalías acompañada por los fieles, las peñas y las tradicionales ofrendas pirotécnicas hasta regresar a su templo-santuario alrededor de la medianoche, "en uno de los momentos más esperados y emotivos de las fiestas".