El presidente de la Diputación de Almería afirma que está "ajena a cualquier acción personal" en caso 'mascarillas'

ALMERÍA, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación Provincial de Almería, Javier Aureliano García, ha afirmado este viernes que la institución provincial "está ajena a cualquier acción personal" que suponga "la más mínima sospecha de transparencia" en su actuación tras la detención del exvicepresidente tercero Óscar Liria, el cual ha ingresado en prisión provisional por supuestas comisiones y contratación irregular para la adquisición mascarillas y otro material sanitario frente al covid-19.

"Desde este momento no me temblará el pulso como no me ha temblado hasta ahora para proteger a esta institución, que está por encima de cualquier persona que la conformaba", ha manifestado durante su intervención en un pleno urgente y extraordinario telemático convocado por el presidente de la Diputación para dar cuenta del requerimiento del Juzgado de Instrucción número 8 de Barcelona Y la reestructuración del equipo de gobierno.

El presidente de la Diputación ha avanzado además que el exvicepresidente "ya no pertenece al PP", de forma que "en el momento que pueda y sea factible, renunciará al acta de diputado provincial" según le ha comunicado el letrado de Liria en la mañana de este viernes, toda vez que los servicios jurídicos de la Diputación "estudian personarse en el caso por si hubiera perjuicios para esta casa".

"Lo primero es proteger a la institución", ha recalcado en varias ocasiones García, quien a preguntas de Vox se ha mostrado "totalmente de acuerdo" para abrir una comisión de investigación que no esté presidida por ningún miembro de su partido y que esté asistida por los técnicos de la Diputación. "No quiero poner ni una sola traba", ha dicho el presidente, quien ha pedido "tranquilidad" a los alcaldes y miembros de la Diputación.

García ha dado cuenta de la actuación de la UCO durante los días 15 y 16 en la Diputación Provincial, en la que se hizo entrega del expediente de contratación del material sanitario con Azor Corporate Ibérica así como de otros 16 expedientes de obras adjudicados a la empresa Pulconar, cuyo administrador es K.L.S, el mismo en cada una de ellas.

"Los pormenores que pueda haber en la causa yo no los sé, no sé hasta qué punto hay relación personal, societaria o criminal, no tengo ni idea, eso lo lleva la juez y no vamos a permitir que se utilice la institución en un ámbito que no sea la defensa de los almerienses", ha defendido el presidente, quien asegura que se hizo una adquisición "en base a la ley, a la oferta más barata, con un precio por debajo de la media nacional, se entregó el material y se repartió el material".

El máximo representante de la Diputación almeriense ha asegurado que ha comparecido cuando ha llegado a tener "toda la información que podía tener en mis manos y que podía compartir con todos y cada uno de vosotros", por lo que ha considerado que su comparecencia se ha producido con una "razonable inmediatez". "Fue un cese fulminante, no me tembló el pulso para hacerlo, porque la institución está por encima", ha dicho.

LIRIA DIO EL NOMBRE DE LA EMPRESA

El presidente de la Diputación ha ofrecido detalles sobre cómo se produjo el contrato para la adquisición de 500.000 mascarillas así como monos de protección y guantes de nitrilo mediante el decreto firmado el 8 de abril de 2020 por un importe superior a los dos millones de euros a través de un expediente que se instruyó a través de Presidencia en un momento en el que la compra de mascarillas "era una auténtica proeza" porque "no había material de protección contra el coronavirus".

"El nombre de Azor lo da el señor Liria a los servicios de presidencia", ha explicado García, quien ha detallado que frente a la propuesta del entonces vicepresidente tercero se obtuvo una segunda opción por mediación del director general de servicios generales de Presidencia aunque finalmente no se contrató con esa empresa porque solicitaba cerca de un millón más de euros para adquirir el material, por lo que se optó por ir a la empresa "más barata".

García ha asegurado que no tenía "ni idea" de quiénes eran los administradores de la empresa con la que finalmente se contrató la adquisición de material, que a su recepción fue supervisado por un funcionario de Protección Civil, el cual advirtió de que 29 cajas de monos de protección habían llegado defectuosas al tiempo que faltaba otros diez, lo que motivó más adelante la reclamación del importe correspondiente mediante la resolución del contrato previo informe del Consejo Consultivo de Andalucía por valor de unos 39.000 euros.

Sobre los mecanismos para efectuar estas ofertas en un momento en el que todo era "un auténtico mercado persa", el presidente ha indicado a los grupos de la oposición que podrán obtener todos los detalles en la comisión de investigación que se articule al respecto, la cual PSOE y Cs ya se han ofrecido a presidir si bien habrá que alcanzar un acuerdo antes de que su creación se apruebe en pleno.

En cualquier caso, el presidente ha defendido que el expediente se tramitó de un modo "impoluto" y bajo la legalidad establecida en ese momento, en el que ley de contratos y el real decreto del Gobierno permitía la adquisición de emergencia con pagos por adelantado para la adquisición de una material sanitario que estaba exento de IVA. "Compramos la mascarilla a 2,6 euros, un 25 por ciento más barata que la media nacional", ha especificado.

REGISTRO EN EL DESPACHO Y ENTREGA DE EXPEDIENTES

El máximo dirigente de la institución provincial ha asegurado que en la Diputación se vieron "sorprendidos por la detención del señor Liria" el pasado martes, cuando los agentes de la UCO acudieron también a las dependencias de la Diputación y registraron su despacho, ubicado en la sede de la calle Hermanos Machado, al tiempo que acudieron al Palacio Provincial a solicitar el expediente del contrato.

"Nos vimos sorprendidos por parte del equipo de gobierno y del personal técnico", ha admitido antes de detallar que respondieron a todos los requerimientos de información, hicieron entrega del expediente y los documentos asociados al mismo a la vez que entregaron otros 16 expedientes más de obras concedidas a Pulconar; una empresa que "se ha presentado en 29 ocasiones a procedimientos abiertos y solo se le ha adjudicado uno" y que ha sido invitada a 28 contratos menores, de los que se le han adjudicado 16.

En este sentido, García ha asegurado que se han "repasado" todos los expedientes relacionados con Pulconar, vinculados principalmente a obras de cementerios o pistas deportivas de petanca en diferentes pueblos, "por si hubiera anomalías" que, hasta el momento, no se han detectado.

Durante el pleno, en que se ha procedido de manera formal a la destitución de Liria de todos sus cargos y al nuevo reparto de competencias entre los miembros del equipo de gobierno, el presidente ha expresado también su malestar por las declaraciones realizadas en rueda de prensa por el portavoz del PSOE en la Diputación, Juan Antonio Lorenzo, en relación a la llamada que le realizó durante la tarde de la intervención para dar cuenta de lo sucedido.

"Le afeo que diga que lo despaché en unos minutos y que así no se hace las cosas. No es real lo que dijo en la rueda de prensa", le ha espetado García, quien ha aclarado que él firmó el contrato para la adquisición de mascarillas por su propia condición de presidente. "Soy el único que puede firmar el contrato, para lo bueno y para lo malo", ha dicho.

El presidente la lamentado la "confusión" que se ha generado a raíz de la operación 'Lúa' y ha mostrado su "firmeza" en "seguir trabajando día a día" para "restablecer la normalidad" y "no mermar la capacidad de gestión" de la Diputación.

Desde los grupos de la oposición de Cs, Vox y PSOE han apoyado el cese de Liria al tiempo que se han mostrado partidarios de constituir lo antes posible una comisión de investigación.