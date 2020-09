Presidente de la Diputación de Almería en el Parlamento andaluz: La lucha contra despoblación es "asunto de estado"

SEVILLA, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación Provincial de Almería, Javier Aureliano García, ha indicado que la lucha contra la despoblación debe tratarse "como un asunto de estado" y ha instado a incluirlo en la agenda política de "forma trasversal, dejándolo a un lado los colores políticos".

"Hay un vector que es común a todos y debemos poner todas las administraciones todo lo mejor de nuestra parte para coger la bandera de la lucha contra la despoblación y contra el éxodo rural, y alcanzar la unanimidad para plasmarla tanto en los presupuestos como en la legislación", ha dicho.

En el marco del Grupo de Trabajo Relativo a la Estrategia Andaluza Frente al Reto Demográfico del Parlamento andaluz, García ha desglosado las iniciativas que está impulsado la institución en esta material, "la primera a nivel nacional que crea un área exclusiva para este tema y que lo ha incluido de manera trasversal, desde el consenso y el dialogo con todos los grupos políticos, en unos presupuestos que se aprobaron por unanimidad", según ha remarcado.

Tras aludir a que, frente al 54 por ciento de media andaluza, en la provincia de Almería "solo el 35 por ciento" de los municipios ha perdido población desde el año 2000, ha asegurado que esa unidad de acción es "fundamental para mejorar la visión en un asunto crucial para el futuro" y ha reclamado que esté en "el centro" de la agenda política del Parlamento andaluz.

García ha reivindicado el papel de las diputaciones como "dique de contención del éxodo rural" y como administración que "iguala oportunidades de los servicios". "Donde hay un pueblo que no puede prestar servicios por su capacidad económica, logística o sus recursos humanos, están las diputaciones como paraguas para que el vecino de un municipio muy pequeñito, que esté orillado, tenga las mismas oportunidades que un vecino de la capital", ha afirmado.

El presidente de la institución almeriense ha enfatizado que el "reto demográfico" no puede ser afrontado "sin conectividad" ya que sin ella "mejor no hablar de primero" y ha detallado que 60 de los 103 municipios de Almería cuentan ya con fibra óptima en virtud de un proyecto de Diputación cuando hace ocho años "43 no tenía ni siquiera conexión".

Ha abogado, asimismo, por el teletrabajo "desde lo público y también desde lo privado" y ha aludido al reglamento pionero aprobado recientemente en pleno. "Somos unos grandes convencidos porque durante la pandemia crecieron un ocho por ciento los expedientes gestionados y se fue capaz de gestionar pagos a pymes y autónomos sin nadie físicamente en dependencias", ha dicho.

Al tiempo, ha hecho alusión al plan contra la exclusión financiera que ha llevado cajeros, de momento, a diez pequeños municipios que han permitido, además de las funciones habituales según ha señalado, "descentralizar y hacer más accesible a cualquier ciudadanos la gestión de recibos y de tributos".

García ha desglosado también las actuaciones contra un problema "no coyuntural sino estructural" en la provincia como el abastecimiento de agua potable y ha trasladado que, en ocho años, "todos los municipios la tienen frente a los 43 que carecían de ella".

Para asentar la población al territorio, ha apostado, asimismo, por un parque de vivienda pública para compra o alquiler y por la generación de expectativas de empleo que "permitan un crecimiento personal y profesional" y que eviten que "nadie se vea obligado a dejar su lugar de nacimiento".

"EMPUJONCITO DESDE LO PUBLICO A LA PEQUEÑA EMPRESA"

En este punto, ha hecho alusión a la marca de productos 'gourmet' de 'Sabores de Almería', que incorpora referencia de 300 productos que se fabrican en municipios de menos de 2.000 habitantes como "escaparate y fortalecedor del tejido pyme" o a la potenciación del turismo activo, deportivo, de naturaleza o industrial.

"Macael, conocido a nivel mundial por la producción de mármol blanco, no recibía ni un turista y ahora recibe 6.000 visitantes porque hemos puesto en valor su patrimonio industrial", ha afirmado para añadir que se ha "revertido con iniciativas parecidas la estacionalidad tradicional alcanzado una ocupación en el interior de entre el 70 y el 80 por ciento".

"Hay mucha gente de ciudad que quiere irse a vivir a un pueblo y muchos municipios estarían encantados de poder recibir a esa gente. Pongámoslos de acuerdo: para ello es fundamental que pensemos en el reto demográfico como algo trasversal y crear oportunidades para que cada uno viva donde quiera", ha subrayado.

En su segunda intervención, García ha ahondado en la necesidad de dar "un empujoncito" desde lo público a la pequeña empresa para "potenciar el asentamiento" ya que, según ha descrito, "son como las raíces de los árboles que cuidan la erosión". "Hay que regar a pymes y autónomos y dejar el terrenos abonado para que crezcan", ha seguido con el símil para concluir que debe completarse con el "empleo público, sobre todo en las diputaciones como empresas de gestión de servicios".

Por último, ha valorado dos instrumentos "claves y fundamentales" para la lucha contra la despoblación: el PFEA como "ayuda para llevar servicios" y el Patrica, cuya transferencia de impuestos a los ayuntamientos ha sido desbloqueada recientemente. "No toquen ninguno de los dos", ha finalizado.