El programa 'Almería Activa' de la Diputación vuelve este fin de semana con la 'Aventura Submarina Costa de Almería'

ALMERÍA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Almería ha presentado una nueva edición del programa 'Aventura Submarina Costa de Almería', que se desarrollará los días 18 y 19 de octubre y durante el Puente de la Constitución, el 6 y 7 de diciembre, dentro del programa 'Almería Activa'. La iniciativa invita a descubrir los fondos marinos del litoral almeriense mediante experiencias de buceo y snorkel abiertas a todos los públicos.

Las actividades estarán organizadas por los principales centros de buceo de la provincia --Aquatours Almería, Isub San José, Alphabuceo, Lijosub y Buceo en Cabo de Gata-- e incluirán salidas para buceadores certificados, rutas guiadas de snorkel y bautizos de buceo, siempre con reserva previa, según ha detallado la institución provincial en una nota.

El evento contará además con un gran encuentro en la Plaza de San José, en Níjar, el sábado 18 de octubre, donde se ofrecerán proyecciones audiovisuales y charlas divulgativas sobre la fauna marina, la ciencia ciudadana y la conservación de especies como la posidonia oceánica y la medusa cassiopea.

El diputado provincial de Deportes, José Antonio García, ha señalado que "el programa reúne los eventos de mayor interés turístico-deportivo de la provincia. En esta ocasión, lo hacemos apostando por las actividades deportivas bajo el mar, una modalidad que cada año despierta más interés entre residentes y visitantes".

García ha subrayado que "esta iniciativa nos permite potenciar el destino turístico-deportivo desde la perspectiva del submarinismo, mostrando a los participantes la riqueza que esconden nuestras profundidades: las cavidades, las praderas de posidonia y hasta algunos buques hundidos que forman parte del patrimonio natural y cultural del litoral almeriense".

Asimismo, ha agradecido "a las asociaciones y centros de buceo participantes por su trabajo durante todo el año y su implicación para hacer posible este proyecto".

"Animo tanto a los buceadores experimentados como a quienes deseen iniciarse con un bautismo o disfrutar de una ruta guiada de snorkel, a descubrir la provincia de Almería desde una perspectiva única: las profundidades de nuestro mar", ha manifestado.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Centros de Buceo de Almería (Acebal), Fernando Orri, ha señalado que "se trata de una iniciativa que desarrollamos de forma conjunta los diferentes centros de buceo de la costa almeriense, desde Aguadulce hasta Carboneras, con el objetivo de acercar el mundo submarino a todo tipo de públicos".

Orri ha detallado que "las actividades incluyen salidas de buceo para buceadores certificados, rutas de 'snorkeling' y bautismos de buceo para quienes deseen vivir su primera experiencia bajo el mar".

Además, ha destacado el encuentro previsto para el sábado 18 en la Plaza de San José, donde "se reunirán todos los participantes en una jornada de convivencia con charlas divulgativas, proyecciones de vídeos y conferencias sobre ciencia ciudadana marina, con ejemplos prácticos de los últimos años".

El presidente de Acebal ha agradecido también el apoyo institucional recibido, así como a las marcas colaboradoras "que permitirán sortear material y equipos de buceo entre los participantes". "Este tipo de proyectos contribuyen a difundir el valor científico, turístico y medioambiental de los fondos marinos de la provincia de Almería", ha expresado.