El programa 'Equipaje de Experiencias' de Diputación lleva a 3.000 mayores de la provincia de Almería a La Cala de Mijas

El presidente en funciones de la Diputación de Almería, Ángel Escobar, comparte un almuerzo con participantes del programa 'Equipaje de Experiencias' durante una de las jornadas en La Cala de Mijas. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Almería ha iniciado la cuarta edición del programa 'Equipaje de Experiencias', una iniciativa destinada a promover la participación de las personas mayores en actividades de ocio, convivencia y envejecimiento activo con un viaje a La Cala de Mijas (Málaga) en el que 3.000 mayores disfrutan de jornadas formativas, culturales y de convivencia.

En esta edición, según ha trasladado la institución supramunicipal en un comunicado, los participantes se van a distribuir en 15 grupos, que viajarán entre noviembre y febrero.

El presidente en funciones de la Diputación de Almería, Ángel Escobar, ha destacado durante el almuerzo celebrado con uno de los primeros grupos del programa que "es un orgullo poder compartir este rato con vosotros y comprobar, de primera mano, la ilusión con la que vivís cada una de estas jornadas".

Además, Escobar ha señalado que "este programa nació para que nuestros mayores siguieran cumpliendo sueños y hoy vemos que ese objetivo se hace realidad. La Diputación está y estará siempre a vuestro lado, trabajando para que sigáis disfrutando, aprendiendo y viviendo nuevas experiencias".

"Con iniciativas como estas queremos devolveros parte del gran trabajo y del esfuerzo que habéis hecho por la provincia y que ha hecho que Almería hoy sea más grande aún", ha subrayado.

Escobar ha resaltado la importancia que tiene este proyecto para la institución provincial, ya que "'Equipaje de Experiencias' es una iniciativa que demuestra que invertir en nuestros mayores es invertir en la calidad humana de la provincia. Cada edición crece porque vosotros lo hacéis grande con vuestra participación".

"Queremos que sepáis que este viaje no es solo ocio; es convivencia, salud emocional y una forma de seguir fortaleciendo los vínculos que hacen que nuestra provincia sea una gran familia", ha manifestado.

Asimismo, el presidente en funciones ha valorado el esfuerzo organizativo y el compromiso del personal técnico que hacen posible esta cuarta edición, porque "detrás de cada plaza, de cada desplazamiento y de cada actividad hay un equipo que trabaja para que todo salga perfecto".

"Gracias a ellos y a la respuesta de nuestros mayores, 'Equipaje de Experiencias' se ha convertido en un referente provincial. Vamos a seguir apostando por iniciativas que mejoren vuestra calidad de vida y que os permitan disfrutar como merecéis", ha apostillado Escobar.

Este programa de Diputación está dirigido a mayores de 65 años y prioriza a quienes no participaron en la edición anterior, de modo que en esta convocatoria van a participar vecinos de toda la provincia. En la última edición, el programa 'Equipaje de Experiencias' ofreció a los mayores un viaje cargado de actividades en Almuñécar.

Con esta iniciativa consolidada y muy valorada por los participantes en ediciones anteriores, la Diputación "refuerza su compromiso con el bienestar emocional, social y formativo de las personas mayores, acercando oportunidades de ocio y convivencia a todos los rincones de la provincia".

'Equipaje de Experiencias' celebró su primera edición en Benidorm y nació con el objetivo que tiene la Diputación de Almería de fomentar la participación de las personas mayores en actividades de ocio y tiempo libre de carácter cultural.

A lo largo de sus cuatro ediciones, "'Equipaje de Experiencias' se ha consolidado como uno de los programas sociales más valorados por los mayores de la provincia. Cada año incorpora mejoras, aumenta su participación y suma nuevas actividades que "contribuyen a un envejecimiento activo, saludable y emocionalmente enriquecedor".

Además, este programa tiene un el "objetivo esencial de garantizar que todos los mayores, independientemente del municipio en el que residan, puedan acceder a propuestas de ocio y convivencia en igualdad de oportunidades".

Por ello, la distribución de plazas se realiza con criterios demográficos y de participación, lo que permite que vecinos de toda la provincia "puedan disfrutar de una experiencia única, cargada de aprendizaje, disfrute y momentos inolvidables".