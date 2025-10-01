La Residencia Asistida de la Diputación de Almería celebra el Día del Mayor con el homenaje a tres usuarios

La diputada provincial María del Mar López acude a la Residencia Asistida de la Diputación de Almería con motivo del Día del Mayor. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Residencia Asistida ha celebrado los actos conmemorativos del Día Internacional de las Personas de Edad con una tarde de convivencia, un homenaje a tres de sus residentes más veteranos y con una actuación del Grupo Sol de Habaneras.

La diputada provincial María del Mar López ha acompañado al personal sociosanitario, los residentes y sus familiares en esta actividad que favorece la actividad social de los usuarios del centro residencial de la Diputación unas actividades que inauguran el programa de actividades que va a realizar la institución provincial.

En una nota, la diputada ha destacado el papel que tienen tanto las familias, los voluntarios y los trabajadores en favor de la calidad de vida de los usuarios: "Hoy la familia que conforman los residentes y el personal de la residencia se reúne con los familiares y allegados en una jornada lúdico festiva que pretende convertirse en un aliciente para romper con la rutina de los mayores", ha dicho.

También se ha referido a los cuatro mayores que han sido homenajeados, José, Isabel y Manuel, que "suman más de 250 años". "Gracias por ser unos de los mayores con más experiencia acumulada y por su gran implicación en el día a día de la Residencia Asistida", ha dicho.

José, Isabel y Manuel "tienen algo en común más allá de su situación de autonomía personal, son activos, participativos y cuentan la compañía y el apoyo de sus familias", han trasladado desde la institución.

Asimismo, la diputada ha destacado que la Diputación de Almería va a celebrar próximamente una cita "multitudinaria" de convivencia para mayores de toda la provincia en un municipio del Poniente almeriense.