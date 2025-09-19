La X Reunión Medicina y Deporte subraya en Almería el papel del ejercicio físico para la salud y el bienestar

Participantes en la X Reunión Medicina y Deporte, celebrada en el Teatro Apolo de Almería. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La décima edición de la Reunión Medicina y Deporte se ha celebrado este viernes en el Teatro Apolo de Almería con el objetivo de poner en valor el deporte como herramienta para mejorar la salud, la calidad de vida y el bienestar de la población en todas las etapas de la vida.

El encuentro, organizado por el Grupo de Trabajo de la Sociedad Española de Neurocirugía (Senec) que coordina el doctor Antonio Huete, se ha consolidado en el ámbito nacional como una cita científica que aúna ciencia, práctica deportiva y salud en una apuesta por la divulgación y la innovación.

Todos los participantes han incidido en "la necesidad de que la población practique deporte como hábito para prevenir enfermedades", y se ha valorado "el importante papel de las administraciones, cada una en su ámbito, para crear políticas que incentiven a los ciudadanos a la práctica deportiva para mejorar su calidad de vida", según ha señalado la institución provincial en una nota.

El concejal de Ciudad Activa, Movilidad Urbana y Deporte del Ayuntamiento de Almería, Antonio Jesús Casimiro, ha querido hacer un guiño visual a "la transformación que experimenta la ciudad en materia deportiva" y ha proyectado un vídeo que muestra cómo Almería "avanza hacia un modelo de ciudad más activa, saludable y sostenible".

"Desde el Ayuntamiento trabajamos para que hacer deporte no sea un privilegio, sino una oportunidad al alcance de todos, desde la infancia hasta la madurez, cuidando también la conexión con la naturaleza", ha explicado.

Asimismo, ha destacado los diversos programas municipales que vinculan deporte y salud, como 'Activa-Mente', destinado a personas mayores en fase inicial de deterioro cognitivo, y los talleres de gestión emocional en el deporte, para jóvenes y entrenadores.

También ha mencionado 'Entrena en tu barrio', que lleva actividad física a distintos barrios de la ciudad, así como la participación en estudios junto a la Universidad de Almería (UAL) sobre el impacto del entrenamiento de fuerza en mujeres supervivientes de cáncer de mama.

Casimiro ha subrayado que muchos de estos proyectos se desarrollan en colaboración directa con los centros de salud y profesionales sanitarios y ha destacado la clara alianza entre medicina y deporte: "Soy un activista de que el deporte forme parte de nuestro día a día. Y desde el Área de Ciudad Activa trabajamos para que se haga realidad entre los almerienses".

El vicepresidente primero de la Diputación de Almería, Ángel Escobar, ha declarado que desde las distintas instituciones "creemos firmemente que la relación entre la actividad física y la salud es una de las mayores fuentes de bienestar para nuestra sociedad".

"Por ello, queremos dar las gracias al doctor Huete, el alma de este proyecto, y al Hospital Torrecárdenas por su excelente labor y por hacer posible este evento que, un año más, sitúa a nuestra provincia como epicentro de la innovación en este ámbito", ha expresado.

Asimismo, Escobar ha recordado que esta reunión "se consolida como un espacio de divulgación científica y formación, donde se dan cita las últimas investigaciones y las experiencias de superación de deportistas de primer nivel".

"Es una oportunidad única para profundizar en esa alianza entre la ciencia y la práctica deportiva, una combinación que, sin duda, es clave para construir una sociedad más fuerte, más sana y más feliz", ha insistido el vicepresidente.

Por su parte, el delegado territorial de Salud en Almeria, Juan de la Cruz Belmonte, ha destacado que "las administraciones estamos trabajando para aplicar políticas deportivas desde un enfoque preventivo y comunitario, como por ejemplo la mostrada por el concejal Antonio Casimiro".

El acto también ha contado con la intervención de Felipe Cañadas, subdirector gerente del Hospital Universitario Torrecárdenas, quien ha subrayado la figura del doctor Antonio Huete y el "excelente trabajo del hospital almeriense". Además, ha resaltado "la estrecha relación entre salud y deporte y el compromiso con iniciativas como ésta que fortalecen esta conexión".

COLABORACIÓN "IMPRESCINDIBLE"

"La jornada ha dejado claro que la colaboración entre el ámbito médico y el deportivo no solo es necesaria, sino imprescindible, para construir una sociedad más saludable, resiliente y con mayor calidad de vida", han apuntado desde la Diputación Provincial.

Una filosofía compartida también por el Hospital Torrecárdenas, cuyos profesionales han sido reconocidos por su "esfuerzo, capacidad de superación y compromiso con la ciudadanía, con valores alineados a los del deporte: constancia, resiliencia y lucha frente a la adversidad".

Huete ha explicado que el encuentro tiene como objetivo "profundizar en las últimas investigaciones de reconocidos médicos y las experiencias contadas por deportistas de primer nivel".

La décima Reunión de Medicina y Deporte se integra también dentro de la programación de la Semana Europea del Deporte, que se celebrará en Almería hasta el próximo 28 de septiembre con más de 40 actividades abiertas a la ciudadanía, "mostrando que la práctica deportiva y el cuidado de la salud pueden y deben ir de la mano".