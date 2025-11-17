Santi Amodeo y Alberto Rodríguez explican en el Fical de Almería cómo hicieron su primer largometraje

ALMERÍA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Cervantes de Almería ha acogido este lunes la charla-taller impartida por los directores Santi Amodeo y Alberto Rodríguez en el marco del Festival Internacional de Cine de Almería 2025 (Fical) bajo el título 'Cómo hice mi primer largo', en la cual los directores andaluces han dado a conocer esta obra que "marcó el rumbo del cine hecho en nuestra comunidad autónoma".

Según ha detallado el festival en una nota, en concreto, han sido más de 250 los alumnos que han acudido a esta cita "tan especial" de Fical, en concreto, del IES Albaida, IES Alborán, IES Alhamilla de Almería, Escuela de Cine, Alhadra, IES Sol de Portocarrero, IES Azcona e Instituto de Arte Escénico de Almería.

De esta forma, este taller se une a la mesa redonda celebrada la jornada anterior sobre los 25 años de la película 'El Factor Pilgrim', en la cual participaron los propios directores junto a los actores Álex O'Dogherty, Enrico Vecci y Jons Papila.

Asimismo, el Fical ha sido el primero en celebrar estas 'bodas de plata' del primer largometraje de la llamada "Generación Cinexin", que Alberto y Santi rodaron en Londres tras el éxito de su cortometraje 'Bancos'. De este modo, ha sido el primer festival en celebrar estas "bodas de plata" de 'El Factor Pilgrim', el primer largometraje de la citada generación, que Alberto Rodríguez y Santi Amodeo rodaron en Inglaterra tras el éxito de su cortometraje 'Bancos'.

Tal y como el Fical ha especificado, la película, que está de aniversario, es una historia a medio camino entre la comedia y el cuento, sobre personas anónimas poseedoras accidentales de una prueba que podría poner en duda la autenticidad del grupo de rock más famoso del mundo en el centro de la ciudad del pollo (Londres), una ciudad "donde todo es posible". Aquella película contó con la interpretación de Álex O'Dogherty, quien este lunes recibirá el Premio especial de Canal Sur; Enrico Vecchi, Jons Pappila, Simon Edwards, Howad Nigtingall, Paul Rattee, Kevin Brock y Jane Paul. Tras la visualización de la cinta, todos los alumnos han realizado distintas preguntas a los dos directores, pero también al equipo que acudido, al completo, a las tablas del Cervantes para "contar distintas anécdotas y momentos especiales de aquella grabación".

Bajo este contexto, la carrera de ambos realizadores marchó luego por diferentes caminos. Por un lado, Santi Amodeo, en 2004, fue candidato a mejor director novel en los Premios Goya por 'Astronautas', que fue elegida por 'Variety' como una de las diez películas europeas de 2004. Asimismo, otros títulos de su filmografía son 'Cabeza de perro', '¿Quién mató a Bambi?', 'Yo, mi mujer y mi mujer muerta', 'Las gentiles' y 'El cielo de los animales'.

Por su parte, Alberto Rodríguez es "uno de los directores más importantes de nuestro país", con obras como 'El traje', '7 vírgenes', 'After, Grupo 7', 'El hombre de las mil caras' --por la que obtuvo el Goya al mejor guion adaptado--, 'Modelo 77', 'Los tigres' o 'La isla mínima', ganadora de diez premios Goya, incluidos los de mejor película, director y guion.