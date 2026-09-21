La Semana Provincial del Deporte de Almería llevará el reto 'BeActive' a los pequeños y medianos municipios

La diputada provincial de Deporte, Vida Saludable y Juventud de Almería, María Luisa Cruz. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Almería ha presentado la Semana Provincial Deporte 'Siempre BeActive Almería 2026', una iniciativa que se celebrará del 23 al 30 de septiembre sumándose a la Semana Europea del Deporte impulsada por la Comisión Europea con la que se llevará un reto a los municipios de menos de 20.000 habitantes de la provincia.

Bajo el lema '#BeActive a tu manera', la institución provincial y los ayuntamientos buscan concienciar sobre los beneficios de una vida activa y combatir el sedentarismo, "demostrando que el deporte no tiene una única forma de practicarse y que cualquier espacio cotidiano puede convertirse en un motor de salud", según ha indicado la institución en una nota.

La diputada provincial de Deporte, Vida Saludable y Juventud, María Luisa Cruz, ha destacado que la actividad pretende fomentar "algo tan sencillo como necesario: moverse". "No hace falta ser un deportista de élite para cuidar la salud, basta con incorporar el movimiento a nuestro día a día, y eso es exactamente lo que perseguimos con el lema 'BeActive' a tu manera", ha dicho.

Cruz ha subrayado que "esta programación reúne formación, divulgación y participación real, con actividades pensadas para llegar a todos los públicos, desde los centros escolares hasta los ayuntamientos más pequeños de la provincia, que son precisamente los protagonistas del Reto BeActive".

La diputada de Deportes ha añadido que la iniciativa, a la que se han sumado 52 pueblos, permitirá "seguir trabajando codo con codo con los municipios en la lucha contra el sedentarismo" y hacer así que "la vida activa llegue a cualquier rincón de nuestra provincia".

La programación arrancará con la emisión diaria de vídeo-podcasts bajo el título 'Deporte Siempre', con charlas de expertos sobre temáticas como 'Psicología, deporte y mujer', a cargo de Isabel Mercader; 'Volver a sentirse fuerte', con Eva Gil, o 'El deporte como escuela para la vida', junto a Antonio Jesús Casimiro Artés.

A ello se sumarán dos microformaciones especializadas: 'El rol de la familia en la iniciación deportiva', impartida por Guillermo Pérez el 27 de septiembre, jornada en la que además se conmemorará el Día Europeo del Deporte Escolar, y 'Fitness 5.0. El nuevo paradigma del bienestar', a cargo de Manel Valcarce. La semana se cerrará el día 30 con la presentación del Dossier Municipios Activos 2026 y del Desafío Almería Escuela de Vida Saludable, dirigido a los centros de secundaria de la provincia.

COMPETICIÓN VIRTUAL

El 23 de septiembre marcará también el inicio del Reto BeActive Almería 2026, que tras el éxito de sus ediciones anteriores repite formato de competición provincial virtual, esta vez extendida hasta el 28 de octubre y dirigida a los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes.

La ciudadanía podrá participar inscribiéndose como persona 'Activ@' y registrando sus entrenamientos en la app oficial del reto para sumar kilómetros a favor del equipo de su municipio, bien a través de la propia aplicación o importando datos desde plataformas como Strava, Fitbit, Polar, Garmin o Apple.

Para garantizar la equidad entre participantes, el reto incorpora un sistema de coeficientes de equivalencia por deporte, de modo que disciplinas con menor recorrido de distancia -como pasear, nadar o desplazarse en silla de ruedas manual- puntúen de forma equiparable a otras más 'kilométricas', como el ciclismo.

Además, se establecerá una clasificación específica, Almería Juega Limpio, que aplicará un coeficiente poblacional para que los municipios con menos habitantes compitan en igualdad de condiciones frente a los de mayor tamaño.