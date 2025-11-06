Un total de 32 jóvenes con y sin discapacidad participan en la III edición del campus inclusivo 'FAAM and GO' en Almería

ALMERÍA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El entorno del Museo del Realismo Español Contemporáneo (Murec) ha acogido este jueves la presentación de la III edición del campus inclusivo 'FAAM and GO', impulsado por la Federación Almeriense de Asociaciones de Personas con Discapacidad (FAAM), con un total de 32 participantes.

El programa se ha diseñado con el objetivo de ofrecer un espacio de encuentro cultural y lúdico, desde una perspectiva inclusiva, dirigido a jóvenes con y sin discapacidad, según ha trasladado la Diputación de Almería en una nota.

Del total de asistentes, muchos son socios de asociaciones miembro de la federación, como Verdiblanca, El Saliente y Luna, además de usuarios de la residencia de gravemente afectados, que han sido recibidos por distintas autoridades antes de comenzar con las actividades previstas.

El presidente de la FAAM, Valentín Sola, ha agradecido a Diputación y Cajamar "haber apoyado a la entidad, ya que actividades como esta suponen acercar no solo nuestro patrimonio y cultura a jóvenes con discapacidad, sino promover los lugares y espacios que en nuestra provincia son ejemplo de accesibilidad". Además, ha resaltado el papel de las siete personas voluntarias que prestarán apoyo.

Por su parte, el vicepresidente de la Diputación de Almería y diputado de Deportes y Juventud, José Antonio García, ha dado la bienvenida a los participantes en este campus y ha felicitado a la FAAM por esta nueva edición.

García ha puesto de relieve que "en este campus plenamente inclusivo lo que intentamos es ofrecer a las personas con y sin discapacidad una alternativa a su día a día, con la que queremos que conozcan los encantos de la provincia de Almería".

"En este caso, van a tener la oportunidad de descubrir, entre otras joyas, el Murec, el primer y único museo del realismo español en nuestro país, que desde que abrió sus puertas hace más de un año se ha convertido en un referente turístico y cultural de nuestra tierra", ha señalado.

Una visita al Murec de manos de Ecoaventureras ha sido la primera de las actividades programadas, que continuarán los días 7, 13 y 14 de noviembre. En esta última jornada se desplazarán hasta la Universidad de Almería (UAL) para desarrollar talleres sensoriales 'Toca la ciencia', junto a una charla con un grupo de investigadores.