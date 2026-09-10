Un total de 34 establecimientos de Almería celebran la Ruta del Desayuno hasta el 27 de septiembre

Presentación de la Ruta del Desayuno de Almería. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La terraza de Industrial Coffee en el Paseo de Almería ha sido el escenario escogido para la presentación de la nueva edición de la Ruta del Desayuno, que se celebra del 10 al 27 de septiembre con la participación de 34 establecimientos de la capital.

La actividad está organizada por la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Almería (Ashal) con la colaboración con la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Almería, entre otros patrocinadores y colaboradores.

Las personas que participen en la ruta y consigan cinco sellos podrán obtener una colección de posavasos con motivos típicamente almerienses y participar en el sorteo de dos cestas de productos de 'Sabores Almería' así como de dos entradas dobles para el catamarán de Mundo Marino.

Los bares y restaurantes ofrecerán desayunos "creativos y espectaculares" con el objetivo de promover el consumo de productos de la tierra y fomentar "la forma tan personal de afrontar el desayuno que se vive en Almería".

El diputado de Presidencia y Promoción de la Provincia, Carlos Sánchez, ha puesto de relieve el trabajo de Ashal como "agente clave" para el turismo y la economía provincial con iniciativas "tan interesantes como la Ruta del Desayuno o con la entrega de premios de la Ruta de Tapas por Almería".

Estas actividades, según ha añadido, "ensalzan y promocionan el trabajo del sector hostelero almeriense, que es de máxima excelencia, y fomentan el consumo de productos de la tierra y de la marca gourmet 'Sabores Almería'".

Del mismo modo, Sánchez ha remarcado que "el desayuno es algo muy típico almeriense". "Los almerienses tendemos siempre a tomarnos un café, a tomar media tostada fuera y además tenemos la suerte de tener enfrente a magníficos hosteleros que nos hacen la vida mucho más fácil, nos hacen la vida mucho más amena y además ponen sobre nuestra mesa lo mejor que tiene la provincia de Almería", ha valorado.

Por su parte, la concejal de Comercio, Empleo y Talento Almeriense, Ana Trigueros, ha destacado cómo esta actividad puede convertir "algo tan cotidiano como desayunar en una experiencia, una oportunidad y una forma de dinamizar nuestro comercio y hostelería".

"Esta ruta nos invita a recorrer la ciudad, a descubrir sus negocios, a probar propuestas diferentes y, sobre todo, a poner en valor el enorme talento y la calidad de nuestros hosteleros y de nuestros profesionales de la restauración", ha dicho.

El presidente de Ashal, Pedro Sánchez-Fortún, ha agradecido la colaboración de las instituciones y el papel de todos los hosteleros "que participan y que hacen de esta comida más importante del día una maravilla gastronómica que vienen a disfrutar muchos visitantes de fuera también".

PREMIOS DE LA RUTA DE TAPAS

Al finalizar la presentación de la Ruta del Desayuno, y ya en el interior de la tienda de 'Sabores Almería', se han entregado los premios a los ganadores de los sorteos de la última edición de la Ruta de Tapas por Almería, iniciativa que se lleva a cabo bajo la misma premisa, es decir, potenciar los establecimientos hosteleros de la provincia y promover la gastronomía y productos de la tierra y de la marca gourmet 'Sabores Almería'.

Se han entregado tres premios y los ganadores de este concurso van a poder disfrutar de un vale de 100 euros en productos de 'Sabores Almería', un tratamiento de spa en Aire de Almería y un vale de 60 euros para consumir en el Quinto Toro.