La VIII edición de La Desértica bate su récord de participación con 7.600 deportistas en Almería

Presentación de la VIII edición de La Desértica en la Diputación de Almería. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La VIII edición de La Desértica se celebrará el próximo 17 de octubre con un récord histórico de participación de hasta 7.600 deportistas, cuatro modalidades y un recorrido que atravesará 15 municipios desde su salida en Almería hasta la meta, situada en el Parque de Los Bajos de Roquetas de Mar.

La edición de 2026 volverá a unir deporte, territorio, solidaridad y los valores que comparten La Legión y la sociedad almeriense. Además, ampliará la participación de la Mini Desértica y del montañismo inclusivo e incorporará mejoras en geolocalización, avituallamientos, planificación de carrera y servicios para los participantes, según ha informado la institución provincial en una nota.

Durante la presentación, el presidente de la Diputación de Almería, José Antonio García Alcaina, ha incidido en que La Desértica se ha convertido en "una de las pruebas de ultrafondo más exigentes del país" y en "un acontecimiento que resume valores como el compañerismo, el trabajo en equipo, la capacidad de sufrimiento, el esfuerzo, la disciplina y la solidaridad".

Asimismo, ha destacado el vínculo que la prueba ha contribuido a "fortalecer entre La Legión y la sociedad almeriense". "La Desértica ensalza esa relación de admiración mutua entre La Legión y la sociedad almeriense, donde una ya no se puede entender sin la otra", ha señalado.

García Alcaina también ha puesto el acento en la capacidad de la cita para promocionar la provincia y reforzar el binomio formado por turismo y deporte en 'Costa de Almería'.

En este sentido, ha destacado su capacidad para vertebrar la provincia a través de un recorrido que también atravesará la Base 'Álvarez de Sotomayor', a la que ha definido como "el municipio 104 de la provincia".

Por su parte, el general jefe de La Legión, Juan Carlos Moreno Arenas, ha subrayado el impacto de la prueba y ha señalado que La Desértica supone "un motor de dinamización que recorre los municipios de nuestra provincia, desde la capital hasta el corazón de la Sierra de Gádor y las estribaciones del mar Mediterráneo, con llegada en Roquetas de Mar".

El subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, ha puesto en valor que cada año La Desértica recuerda que "los grandes retos se superan con preparación y trabajo, junto con la coordinación entre instituciones, que resulta vital para que la prueba sea un éxito una edición más".

Además, Martín ha destacado el papel de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Policía Nacional y Guardia Civil, que "velan por el buen desarrollo de este evento" tanto en el ámbito deportivo como en el social.

El delegado de la Junta de Andalucía en Almería, Francisco Góngora, ha indicado que la cita permite que miles de personas conozcan "nuestros paisajes, nuestros pueblos y nuestra singularidad" y cuenta con un "importante retorno económico".

El estudio de impacto de la organización cifró en más de 3,2 millones de euros su repercusión económica y se estima que moviliza a más de 30.000 personas entre participantes y acompañantes.

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha resaltado el "carácter integrador" de la prueba y su capacidad para reunir a participantes de todas las edades. "A partir de ahora no hay veteranos; somos todos desérticos y desérticas y miramos en la misma dirección", ha señalado.

Vázquez ha animado a los participantes "a disfrutar de la experiencia" y ha afirmado que La Desértica "no es solamente una prueba deportiva, sino que se vive", desde los niños y las familias hasta los participantes que se preparan durante todo un año para afrontar el reto.

La regidora ha enmarcado la prueba en el trabajo municipal "para ser una ciudad activa" y ha señalado que esta cita, "que es referente nacional", se encuentra en la línea de convertir a Almería en un destino de eventos deportivos, con "claros beneficios para economía de la ciudad".

El alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, ha destacado que para el municipio "es un orgullo volver a ser la meta de esta gran prueba, en la que recibiremos con entusiasmo a sus participantes".

Amat también ha reconocido "el trabajo de la Legión y de todas las personas que hacen posible este gran acontecimiento deportivo" y ha asegurado que Roquetas estará preparada para colaborar y ofrecer "la mejor acogida a los participantes y a quienes los acompañan".

El coronel jefe del Tercio 3 y presidente del CD La Desértica, José Manuel Sánchez Arribas, ha destacado "la importancia de la colaboración institucional y social para seguir haciendo crecer la prueba y reforzar la proyección de la provincia".

CUATRO MODALIDADES Y 15 MUNICIPIOS

La VIII edición se disputará en cuatro modalidades. Los marchadores deberán completar un recorrido de 71 kilómetros en un máximo de 16 horas; la modalidad MTB tendrá 110 kilómetros; la categoría E-Bike/Gravel, 120 kilómetros, y el montañismo inclusivo, 15 kilómetros.

El recorrido principal atravesará Almería, Huércal de Almería, Viator, Pechina, Benahadux, Gádor, Santa Fe de Mondújar, Alhama de Almería, Terque, Alicún, Huécija, Enix, Felix, Vícar y Roquetas de Mar, además de discurrir por la Base Militar 'Álvarez de Sotomayor' y la Sierra de Gádor.

La organización prevé la movilización de alrededor de 1.200 legionarios y más de 120 vehículos militares, a los que se sumarán aproximadamente otros 300 profesionales y colaboradores vinculados especialmente a ámbitos como la seguridad y la asistencia sanitaria.

Entre las novedades figura el aumento de dispositivos de geolocalización, nuevas mejoras en la plataforma gratuita para planificar ritmos y nutrición durante la carrera, una mayor variedad de alimentación deportiva en los puntos de avituallamiento, nuevos obsequios y servicios actualizados para corredores y ciclistas.

La actividad comenzará el viernes 16 de octubre con la Feria del Corredor 'Sabores Almería', que incluirá la recogida de dorsales, conciertos, actividades familiares, una exposición de material de La Legión, una pista de obstáculos infantil y diferentes espacios dedicados a la gastronomía almeriense.

Ese mismo día se celebrará la Mini Desértica, que amplía este año sus plazas hasta los 700 participantes. Esta prueba infantil, inclusiva y no competitiva contará con seis categorías para menores de hasta 15 años y recorridos adaptados a cada edad. A ellos se sumarán 100 participantes en la modalidad de montañismo inclusivo, que también incrementa su capacidad este año.

La recaudación de las inscripciones se destinará íntegramente al CD Padre Huelin de Almería, bajo el lema 'El mar empieza en casa', en una iniciativa que mantiene el carácter solidario de la prueba desde sus inicios.

Tras siete ediciones, La Desértica ha movilizado a decenas de miles de deportistas de más de 20 nacionalidades y cinco continentes y se ha consolidado, junto a los 101 Kilómetros de Ronda, la Cuna de La Legión de Ceuta y La Africana de Melilla, como uno de los grandes acontecimientos de ultrafondo vinculados a La Legión en España.