La XXII edición ciclista de 'Las 4 Cimas' de Almería regresa a Los Filabres el próximo 5 de septiembre

Presentación de 'Las 4 cimas'. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Almería ha presentado la XXII edición de la Marcha Ciclodeportiva 'Las 4 Cimas', una de las pruebas más emblemáticas del calendario deportivo provincial y una de las grandes citas incluidas en el programa 'Almería Activa' que se celebrará el próximo 5 de septiembre.

Cientos de aficionados al ciclismo afrontarán un exigente recorrido de 115 kilómetros y 2.861 metros de desnivel positivo "por algunos de los paisajes más espectaculares de la Sierra de Los Filabres", según ha indicado la institución provincial en una nota.

La diputada provincial de Deportes, Vida Saludable y Juventud, María Luisa Cruz, ha destacado esta prueba "ya consolidada y reconocida, ya no sólo a nivel provincial, sino en todo el territorio nacional, pues ya son 25 provincias las que van a estar representadas en esta gran prueba deportiva".

Cruz ha agradecido "a los ayuntamientos que se han implicado en esta gran prueba" cuyo recorrido "será similar al que dos días antes podremos disfrutar de la Vuelta a España", según ha advertido

En este sentido, la diputada ha señalado que los primeros días de septiembre convertirán a la provincia en punto de encuentro para los aficionados a este deporte dentro de una semana "cargada de emoción, sobre todo, para los amantes del ciclismo".

La alcaldesa de Gérgal, Antonia Contreras, ha mostrado la "satisfacción" del municipio por volver a convertirse en epicentro de la prueba. "Estamos encantadísimos de que 'Las 4 Cimas' se realicen en mi municipio", ha afirmado, al tiempo que ha destacado la colaboración de los diferentes pueblos implicados en el recorrido.

Contreras ha señalado que se espera una participación cercana a los 400 deportistas, que "van a estar muy bien acogidos en todos los pueblos de la zona", y ha valorado la dimensión que ha adquirido una iniciativa que une a Diputación, ayuntamientos, organización y aficionados.

Por su parte, el organizador de la prueba, Emilio Martínez, ha explicado que esta edición permitirá a los participantes recorrer algunos de los escenarios que apenas dos días antes serán protagonistas de la etapa almeriense de La Vuelta.

"Vamos a recorrer los últimos puertos de la etapa almeriense de la Vuelta Ciclista a España, sobre todo esa mítica subida a Velefique, esa mítica subida a Collado Ramal, con una finalización este año en el Observatorio de Calar Alto, que la verdad va a ser impresionante", ha explicado.

El organizador ha recordado que "el día 3 tendremos aquí La Vuelta a España y dos días después coronaremos con esta prueba ciclista esos 115 kilómetros" y ha avanzado que las inscripciones continúan abiertas, con cerca de 400 participantes confirmados hasta el momento.

La prueba tendrá tanto su salida como su llegada en Gérgal y volverá a combinar exigencia deportiva, naturaleza y algunos de los grandes escenarios ciclistas de la provincia. El control de llegada permanecerá abierto hasta las 15,30 horas.