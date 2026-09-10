Abraham Mateo inaugura este viernes en La Rinconada en Festival del Patio + Metrópolis de la Diputación de Sevilla

El cantante Abraham Mateo en una imagen de archivo. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El cantante y compositor gaditano Abraham Mateo será el encargado de inaugurar este viernes, 11 de septiembre, el Festival del Patio + Metrópolis, con un encuentro con el público en el Recinto Municipal El Abrazo de La Rinconada (Sevilla).

Con esta actuación arranca la programación de la iniciativa impulsada por la Diputación Provincial de Sevilla que, en su tercera edición, pretende llevar propuestas de la música nacional a distintos municipios del área metropolitana, así como al corazón de Sevilla capital.

La institución provincial ha destacado al artista como uno de los españoles "con mayor proyección internacional de su generación. Nacido en San Fernando", subrayando que acumula 14 años de carrera.

Tras esta cita, el ciclo continuará su recorrido por la provincia. Este mismo sábado 12 de septiembre Café Quijano actuará en la Plaza de Toros de Utrera; el 25 de septiembre, Pablo López llegará a la explanada del Auditorio Riberas del Guadaíra de Alcalá de Guadaíra, mientras el 26 de septiembre, Luz Casal se subirá al escenario del Auditorio Los del Río de Dos Hermanas. El 3 de octubre La Plazuela pondrá el cierre al ciclo en el Recinto Hípico de Mairena del Aljarafe.

Todo ello, con el objetivo de "acercar grandes conciertos a nuevos públicos con independencia del municipio en el que residan o de su capacidad económica, extendiendo la actividad cultural más allá de la capital y haciendo de la música en directo un punto de encuentro para distintas generaciones de sevillanos y sevillanas".