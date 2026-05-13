Aguas del Huesna completa las obras de desvío y puesta en servicio de la red de transporte en alta en Carmona (Sevilla)

Trabajos de Aguas del Huesna en la red principal de transporte en alta presión - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 13 May. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Sevilla ha anunciado este miércoles que Aguas del Huesna ha completado en abril los trabajos del desvío y puesta en servicio del tramo de la red principal de transporte en alta presión a su paso por la Urbanización Los Jinetes, en Carmona.

Según ha destacado la institución provincial en una nota, el nuevo trazado, de 1.750 metros de longitud, bordea la urbanización dejando de transcurrir por las proximidades de parcelas urbanas.

Concretamente el nuevo tramo instalado comienza al norte de la urbanización, cruzando la carretera SE-3001 mediante hinca. Posteriormente, sigue una trayectoria paralela a la carretera A-462 por el norte y luego la cruza mediante una segunda perforación horizontal, dirigiéndose hacia el sur mientras bordea el margen este de la urbanización.

Después de aproximadamente 350 metros, el trazado cambia su dirección en planta hacia el oeste donde nuevamente se ha realizado una tercera perforación por hinca en la SE-3001 para conectar con la red existente.

Con un presupuesto total de 7,59 millones de euros, la actuación viene a renovar este segmento de conducción. Atiende al mandato de la Junta General celebrada el pasado mes de julio de 2026, que aprobó un Plan de Acción para la mejora de las infraestructuras de transporte de alta presión del sistema. Como contribución a este Plan, la Diputación de Sevilla ha otorgado a Aguas del Huesna una subvención directa de 7 millones de euros.