Marlaska, interrumpido por abucheos, al hablar de los guardias civiles muertos en Huelva: "Estoy dolido y rabioso"

Marlaska presidiendo el acto de jura de bandera en la Academia de la Guardia Civil en Baeza
Marlaska presidiendo el acto de jura de bandera en la Academia de la Guardia Civil en Baeza - MANU/EUROPA PRESS
Europa Press Andalucía
Publicado: miércoles, 13 mayo 2026 11:40
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BAEZA (JAÉN), 13 (EUROPA PRESS)

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha situado la lucha contra el narcotráfico como una "prioriodad" del Gobierno de España al tiempo que ha reconocido estar "rabioso" y "dolido" pero no "impotente" por lo ocurrido en Huelva con la muerte en acto de servicio de dos agentes durante la persecución a una narcolancha.

Marlaska, que ha presidido en Baeza (Jaén) la jura de bandera de los integrantes de la 131ª promoción de la Academia de Cabos y Guardias, ha reiterado sus condolencias a las familias de los guardia civiles fallecidos, lo que ha provocado el abucheo de parte del público.

Hasta ocho segundos de pitidos y abucheos que han llevado a la organización a llamar por megafonía a "guardar el respeto y la debida compostura, a las instituciones y a los alumnos en formación".

"Comprendo, entiendo, vuestro dolor, vuestra rabia, nada, nada puede confesar, compensar, nada puede compensar la muerte en acto de servicio de Germán y de Jerónimo", ha dicho el ministro, ha que incidido en estar "dolido" y "rabioso" por lo ocurrido.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)

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