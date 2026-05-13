Marlaska, interrumpido por abucheos, al hablar de los guardias civiles muertos en Huelva: "Estoy dolido y rabioso"

Marlaska presidiendo el acto de jura de bandera en la Academia de la Guardia Civil en Baeza - MANU/EUROPA PRESS

BAEZA (JAÉN), 13 (EUROPA PRESS)

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha situado la lucha contra el narcotráfico como una "prioriodad" del Gobierno de España al tiempo que ha reconocido estar "rabioso" y "dolido" pero no "impotente" por lo ocurrido en Huelva con la muerte en acto de servicio de dos agentes durante la persecución a una narcolancha.

Marlaska, que ha presidido en Baeza (Jaén) la jura de bandera de los integrantes de la 131ª promoción de la Academia de Cabos y Guardias, ha reiterado sus condolencias a las familias de los guardia civiles fallecidos, lo que ha provocado el abucheo de parte del público.

Hasta ocho segundos de pitidos y abucheos que han llevado a la organización a llamar por megafonía a "guardar el respeto y la debida compostura, a las instituciones y a los alumnos en formación".

"Comprendo, entiendo, vuestro dolor, vuestra rabia, nada, nada puede confesar, compensar, nada puede compensar la muerte en acto de servicio de Germán y de Jerónimo", ha dicho el ministro, ha que incidido en estar "dolido" y "rabioso" por lo ocurrido.

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