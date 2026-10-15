Las ayudas del Programa de Deportes de la Diputación destinan 1,37 millones de euros al deporte de Sevilla

Acto de entrega de las ayudas procedentes del Programa de Deportes gestionado a través del Área de Cultura y Ciudadanía - ROCIO RUZ - EUROPA PRESS

SEVILLA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Sevilla ha entregado este jueves, 15 de octubre, las ayudas procedentes del Programa de Deportes gestionado a través del Área de Cultura y Ciudadanía, una vez adjudicadas las resoluciones por importe de 1,37 millones de euros, con las que contribuye al fomento y crecimiento del deporte en la provincia.

Al detalle, la suma total de la dotación que se ha puesto al servicio del deporte sevillano en esta temporada 2026/2027 asciende a 1,37 millones de euros destinados a 108 beneficiarios: 30 equipos pertenecientes a 22 entidades deportivas de la provincia, que promocionan estas modalidades deportivas en categorías máxima y submáxima, y 71 deportistas con condición de rendimiento, con méritos en pruebas deportivas olímpicas o paralímpicas, como destinatarios.

Además, se han destinado subvenciones a 15 federaciones para la diversificación de la práctica deportiva y la integración de mujeres y hombres en deportes con marcado carácter de género en la programación deportiva de las federaciones deportivas andaluzas.

Según ha informado la institución provincial en un comunicado, el acto ha contado con los deportistas y responsables de clubes y federaciones beneficiarios de estas colaboraciones económicas. Además, ha sido conducido por el periodista deportivo Luis Márquez y ha corrido a cargo del presidente Javier Fernández, acompañado por el diputado provincial Casimiro Fernández.

Para el presidente de la Diputación, que ha revalidado el apoyo institucional al deporte olímpico y paralímpico en la provincia, estas ayudas "no solo posibilitan el desarrollo de un ecosistema que vertebre una red profesional en torno al deporte, sino que trascienden al ámbito estricto de la práctica deportiva".

"El deporte tiene el valor añadido de convertirse en motor transversal de desarrollo económico y de cohesión social. Apoyar eventos deportivos, incentivar a clubes y a las federaciones, poner a nuestros deportistas en condiciones de disputar las grandes competiciones. Son acciones que suman en el posicionamiento global de la 'marca Sevilla' y suponen ventanas de oportunidad para una provincia que quiere ser clave en la atracción del turismo, con impacto en nuestra economía local y en la modernización de nuestras infraestructuras", ha incidido.

Fernández ha puesto también el foco en los beneficios para la cohesión social de la provincia que conlleva una práctica deportiva con recursos, al mencionar el "efecto positivo en el deporte base, dado el efecto inspirador para nuestra juventud y el aprendizaje y puesta en práctica de valores de igualdad, inclusión y juego limpio, que se trasladan a la convivencia social".

Por su parte, el diputado provincial de Cultura y Ciudadanía, Casimiro Fernández, quien explicado la evolución de estas ayudas de la Diputación al deporte.

"Hay que destacar el incremento de las cuantías asignadas: mientras que el año pasado las a clubes era de 600.000 euros, en esta edición la ayuda sube hasta el millón de euros; igualmente, el total de la cantidad destinada a deportistas este año es de 300.000 euros, cien mil más que en 2025, incrementándose también el número de beneficiarios desde los 43 del año pasado a los 71 en 2026", ha remarcado.

En cuanto a las modalidades deportivas atendidas, son 12: bádminton, baloncesto, baloncesto en silla de ruedas, balonmano, lucha, rugby, rugby en silla de ruedas, taekwondo, tenis de mesa, triatlón, voleibol y waterpolo. De los 30 equipos, 12 compiten en el máximo nivel, mientras que otros 18 lo hacen en categoría submáxima y en tercer nivel.

A este acto de entrega de las ayudas deportivas han asistido representantes de clubes y federaciones, así como deportistas beneficiarios de las becas, como la campeona de España de Ciclismo Paralímpico en Ruta y en Contrarreloj, Eva María López Roso Delgado; la especialista en Taekwondo y quinta en el Wuxi World Taekwondo Championship (73kg), Belén Morán Romero, o Felipe Ferrusola Milla, campeón de España en categoría de 65k en la modalidad de Lucha de Estilo Libre Masculino.