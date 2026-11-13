El Belén Viviente de Sanlúcar la Mayor (Sevilla) contará con más de 400 figurantes y un gran pasacalles

Presentación de la XI Edición del Belén Viviente de Sanlúcar la Mayor (Sevilla). - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sanlúcar la Mayor (Sevilla), Raúl Castilla, ha presentado oficialmente a la provincia de Sevilla el cartel y el vídeo promocional del XI Belén Viviente de Sanlúcar la Mayor, un encuentro el que también se han dado a conocer las principales novedades de esta edición, que reunirá a más de 400 figurantes y comenzará con un gran pasacalles inaugural.

Según ha detallado la Diputación de Sevilla en una nota de prensa, la undécima edición incorporará importantes mejoras en dos de sus espacios más representativos, dado que se ha ampliado el Palacio de Herodes, incorporando nuevas columnas y arcos que enriquecen su arquitectura y aportan mayor majestuosidad al conjunto, así como se ha llevado a cabo una profunda reforma de la plaza del Sanedrín, con la renovación de sus paredes, la apertura de nuevas puertas y espacios y una arquitectura más elaborada, acorde con el entorno de los sabios del templo.

Uno de los grandes atractivos de esta propuesta, que cada año atrae a miles de visitantes, familias, asociaciones y grupos procedentes de distintos puntos de Andalucía y de otros lugares de España, es sin duda, su excepcional emplazamiento, ya que el Belén se desarrollará en el entorno de la iglesia de San Pedro, uno de los monumentos más singulares del patrimonio histórico y artístico de la provincia de Sevilla, en plena cornisa del Aljarafe y al borde de la espectacular cárcava de Sanlúcar la Mayor.

Un entorno histórico y natural de gran valor, entre restos de murallas almohades del siglo XI, que envuelve la representación y aporta una singularidad especial a la experiencia de los visitantes que contará con una superficie superior a los 12.000 metros cuadrados y cerca de un kilómetro y medio lineal de decorados, el recorrido propone una auténtica recreación de la vida cotidiana en el año cero de la cristiandad.

De esta manera, el objetivo será ofrecer una experiencia inmersiva, en la que el visitante no contemple simplemente una sucesión de escenas, sino que se sienta parte de una ciudad de Belén llena de actividad, personajes y escenas teatralizadas.

Así, durante el recorrido se pueden encontrar escenas protagonizadas por San José y la Virgen María, pastores, agricultores, mercaderes, lavanderas, artesanos y comerciantes, además de la centuria romana, los sabios del Sanedrín, la Guardia Judía, el rey Herodes y su corte o los Reyes Magos. También cobran vida antiguos oficios como la fragua, la carpintería, la costura, la zapatería, la panadería y la alfarería, donde los más pequeños pueden participar en la elaboración artesanal de ladrillos.

En este contexto, Castilla ha estado acompañado por el primer teniente de Alcaldía, Juan Salado, y el delegado Municipal de Fiestas Mayores, Eduardo Macías, y el acto, celebrado en la Casa de la Provincia de la Diputación de Sevilla, ha contado igualmente con la asistencia del Hermano Mayor de la Hermandad del Santo Entierro, Fidel Mora, y el tesorero de la Hermandad, José Manuel González.

UN GRAN PASACALLES PARA INAUGURAR EL BELÉN

La inauguración oficial tendrá lugar el sábado 5 de diciembre, a las 17,30 horas. Previamente, se celebrará un gran pasacalles que estará encabezado por la Banda de Cornetas y Tambores Columna y Azotes "Las Cigarreras" de Sevilla, acompañada por los más de 400 figurantes que dan vida al Belén Viviente.

El desfile partirá desde la Plaza de San Pedro a las 16,30 horas, y recorrerá las principales calles del centro de la ciudad y realizará una parada en el Ayuntamiento, donde el Alcalde, acompañado por la Corporación Municipal, hará entrega de la llave de la ciudad.

Posteriormente, la comitiva continuará su recorrido volviendo a la citada plaza, donde se encuentra el acceso al recinto del Belén Viviente, dando comienzo a una nueva edición de esta gran representación navideña.

COMPROMISO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN

Esta edición contará además con la participación de la Asociación Sevillana de Protectores de Personas con Discapacidad Intelectual Grave (Asesubpro), de la localidad vecina de Olivares, entidad invitada por la Hermandad para protagonizar la inauguración y que presta servicio desde 1982 a personas con discapacidad intelectual grave y desarrolla su labor en la Residencia Nuestra Señora de la Esperanza.

Con esta invitación, la Hermandad del Santo Entierro reforzará su compromiso social y quiere contribuir a dar visibilidad y reconocimiento a entidades que trabajan diariamente por el bienestar de las personas que más lo necesitan.

FECHAS, HORARIOS Y VENTA DE ENTRADAS

El XI Belén Viviente de Sanlúcar la Mayor podrá visitarse los días 5, 6, 7 y 8 de diciembre, así como los días 12 y 13 de diciembre, en horario de 16,30 a 20,00 horas.

Las entradas ya se encuentran a la venta por internet, a través de los canales y redes sociales oficiales del Belén Viviente. También se podrá consultar toda la información y acceder a los enlaces de compra a través de la página web municipal.

Al hilo, el alcalde, Raúl Castilla, ha invitado a toda la ciudadanía y a todos los visitantes a acompañarnos en este importante momento de nuestra Navidad, a la vez que anima a vivir las diferentes actuaciones y actividades que la Delegación de Fiestas Mayores pondrán en marcha en su programa de dinamización comercial, de ocio y cultura 'Sanlúcar la Mayor, Ciudad de la Navidad', que este año volverá a sorprender a propios y extraños.

Por su parte, el hermano mayor, Fidel Mora, ha subrayado que "el Belén Viviente se consolida en todos los sentidos y hará sentir momentos inolvidables a todo el público que se acerque".