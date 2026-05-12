Cañada Rosal acoge nuevas acciones formativas del programa 'Digitalízate' de Diputación de Sevilla destinado a menores

El alcalde de Cañada Rosal visita el CEIP Andalucía con ocasión del programa 'Digitalízate'. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

CAÑADA ROSAL (SEVILLA), 12 (EUROPA PRESS)

El municipio sevillano de Cañada Rosal acoge desde este martes nuevas ediciones de las acciones formativas previstas en el programa 'Digitalízate', una iniciativa impulsada por la Diputación a través de Prodetur, para mejorar las competencias digitales de la ciudadanía en municipios menores de 20.000 habitantes.

En concreto, estas sesiones se desarrollan en el CEIP Andalucía de la localidad y se enmarcan en el apartado de 'Capacitación Digital Juventud e infancia' del programa, dirigido a menores y jóvenes con edades comprendidas entre los 6 y los 16 años, informa la Diputación en una nota de prensa.

La actuación contempla un total de 31 sesiones sobre distintas temáticas relacionadas con las competencias digitales y las nuevas tecnologías, en una iniciativa coordinada por la Delegación de Educación, Formación, Empleo y Transformación Digital del Ayuntamiento de Cañada Rosal.

Los cursos del programa 'Digitalízate' se celebran, a demanda de los ayuntamientos participantes, en diferentes espacios municipales y educativos, como colegios, institutos, centros de mayores, asociaciones de mujeres o aulas de formación municipales, adaptándose así a las necesidades de cada colectivo destinatario.

Con motivo del inicio de esta actividad formativa, el vicepresidente de Prodetur y alcalde de Cañada Rosal, Rodrigo Rodríguez Hans, ha visitado el CEIP Andalucía, donde ha destacado "la importancia de acercar la capacitación digital a la población más joven desde edades tempranas, facilitando herramientas y conocimientos que serán fundamentales para su futuro académico, profesional y personal".

Asimismo, Rodríguez Hans ha señalado que programas como 'Digitalízate' "permiten reducir la brecha digital y garantizar que municipios como Cañada Rosal tengan las mismas oportunidades de acceso a la formación tecnológica que cualquier gran ciudad".

El programa 'Digitalízate' cuenta con financiación europea 'Next Generation-EU', en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y tiene como objetivo mejorar las competencias digitales en municipios con especiales dificultades demográficas y fomentar la innovación social y la actividad económica en estos territorios.

En este contexto, son cerca de 60 los municipios sevillanos participantes en este programa, que va dirigido, como colectivos beneficiarios, a los mayores de 65 años; infancia y juventud (población con edades comprendidas entre 6 y 16 años; y entre 17 y 30 años); y mujeres.