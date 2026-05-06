Guerra de Irán, en directo hoy | Última hora del conflicto con EEUU e Israel y las amenazas de Trump

The U.S. Navy San Antonio-class amphibious transport dock ship - Us Navy/Us Navy / Zuma Press / Europa Press / Cont

MADRID 06 (EUROPA PRESS)

El Comando Central (CENTCOM) del Ejército de Estados Unidos ha indicado que el objetivo final del Proyecto Libertad, la iniciativa con la que Washington quiere facilitar la salida de los barcos atrapados en el golfo Pérsico ante el bloqueo iraní del estrecho de Ormuz, será abrir en el estratégico paso "una ruta bidireccional".

"En última instancia será una ruta bidireccional", ha declarado el comandante del CENTCOM, el almirante Brad Cooper, en una rueda de prensa celebrada este lunes en la que ha abordado la "ruta despejada" por el Ejército para facilitar el tránsito de dos mercantes con bandera estadounidense unas horas antes. "Lo más importante es que los barcos salgan a corto plazo. Y con el tiempo, sin duda, también veremos que llegan barcos", ha incidido.

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