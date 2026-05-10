La DGT iniciará este lunes una campaña de sensibilización destinada a las personas vulnerables en las carreteras

Campaña de sensibilización en las carreteras - DGT

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 10 May. (EUROPA PRESS) -

La DGT iniciará este lunes, 11 de mayo, una campaña de sensibilización destinada a las personas usuarias vulnerables -- peatones, ciclistas y motoristas -- en las carreteras convencionales, y se extenderá hasta el domingo 17.

Tal y como ha trasladado la Delegación del Gobierno en Galicia en una nota de prensa, la campaña se desarrollará únicamente en la Comunidad y está promovida y coordinada por las Xefaturas Provincias de Tráfico de las cuatro provincias.

Por un lado, la campaña tiene como objetivo concienciar a peatones, ciclistas y motoristas sobre su propia posición vulnerable, recordándoles la necesidad de hacerse visible con elementos reflectantes, usar los sistemas de protección específicos y cumplir y respetar las normas que les afectan específicamente.

En este sentido, los agentes entregarán elementos reflectantes de alta visibilidad a aquellas personas que se desplacen caminando por la carretera sin hacer uso del chaleco obligatorio, especialmente las personas mayores.

Y es que la DGT ha advertido de que el perfil de fallecidos por atropello en Galicia es el de una persona mayor de 65 años que viste de color oscuro y se mueve por las vías sin ningún elemento que le haga visible.

Junto a este objetivo, la campaña busca también sensibilizar a los conductores sobre la elevada exposición al riesgo de estes usuarios y la necesidad de mantener el nivel de alerta constante.

Para ello, los agentes recordarán a estos conductores la necesidad de hacerse ver en la carretera, reducir o moderar su velocidad al toparse con usuarios vulnerables; extremar la precaución en los cruces y giros; mirar por los espejos retrovisores con frecuencia; usar las señales intermitentes y respetar la distancia lateral de un metro y medio al adelantarlos.