Alcalá impulsa un proyecto logístico junto a la SE-40 con la construcción de una nave industrial de 57.000 m2

Recreación virtual de la nave proyectada en el parque empresarial junto a la SE-40. - AYTO.DE ALCALÁ

ALCALÁ (SEVILLA), 11 (EUROPA PRESS)

La delegación de Urbanismo del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ha concedido una licencia de obra a la empresa EQT Exeter para el desarrollo de un nuevo proyecto logístico e industrial en una parcela con una superficie total de 99.163,00 m2 para la construcción de una nave de 57.000 m2 de gran formato divisible en diez módulos.

En este sentido, el edil de Urbanismo y Planificación Estratégica, Jesús Mora, ha visitado los terrenos, donde ya han comenzado los movimientos de tierra, junto con el director de Promoción de EQT Real Estate, Marcos Adeliño, informa el Consistorio en una nota de prensa.

El titular de Urbanismo ha destacado que esta operación "demuestra que en Alcalá disponemos de suelo finalista para conseguir oportunidades de inversión para desarrollar proyectos innovadores, operativos, de alta calidad y de impacto positivo en el medioambiente".

Asimismo, ha expresado que Alcalá está desarrollando un nuevo planeamiento urbanístico para ofrecer nuevas ubicaciones estratégicas para desarrollos empresariales con accesos directos a la SE-30, SE-40 y A92, que convierten la zona en un sitio idóneo para albergar grandes centros de distribución y logística que atraerá a nuevas empresas.

Además, el concejal ha añadido que nuestra ciudad se encuentra en la conexión entre los tres grandes polos poblaciones y empresariales de Andalucía, como son Sevilla, Málaga y Granada. "Contamos con ámbitos de expansión para atraer importantes empresas del sector de la logística y la distribución". "Estoy convencido de que proyecto que gestiona EQT es un ambicioso proyecto que cuenta con el apoyo y el acompañamiento administrativo en todos los trámites urbanísticos para su adaptación a las necesidades de las multinacionales y empresas andaluzas".

"Seguimos avanzando en la línea en la que queremos profundizar en la economía de Alcalá porque implica crecimiento y riqueza para el territorio y toda el área metropolitana", ha concluido el concejal del ramo tras la visita.

La empresa EQT Real Estate es la división inmobiliaria de EQT, que se dedica a la adquisición, desarrollo, alquiler y gestión de inmuebles logísticos/industriales y residenciales.