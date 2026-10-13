El 'Circuito 107' de Diputación de Sevilla llega a 36 municipios de la provincia con 47 actividades culturales

Un fragmento de la actuación de Aventuras africanas Gurumbe, en Marinaleda - DIPUSEVILLA

SEVILLA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Área de Cultura y Ciudadanía de la Diputación de Sevilla presenta una nueva agenda semanal del Circuito 107, que entre el martes 13 y el domingo 18 de octubre llevará 47 actividades culturales a 36 municipios sevillanos. Una programación que contempla espectáculos de teatro infantil, adulto y aficionado, actuaciones musicales, recitales flamencos, danza, circo y magia, exposiciones y actividades de divulgación cultural a través de conferencias y visitas.

Durante seis jornadas, los espacios escénicos municipales, casas de la cultura, bibliotecas, centros cívicos, salas de exposiciones y espacios públicos de la provincia acogerán propuestas dirigidas a públicos de distintas edades e intereses, con el propósito de facilitar el encuentro de la ciudadanía con la cultura en su entorno más próximo, explica en una nota de prensa.

El Circuito 107 constituye, además, una herramienta de cohesión territorial y de dinamización de las agendas culturales municipales. Para ello, la Diputación diseña y pone a disposición de los ayuntamientos un catálogo de propuestas escénicas, musicales y divulgativas del que son las propias entidades locales las que seleccionan las actividades que mejor se ajustan a sus necesidades, a las características de sus espacios y a las preferencias de sus públicos.

La programación de la semana comienza con dos exposiciones. En Martín de la Jara, 'Tras la senda de los Lumière. Sevilla en color (1914-1929)', incluida en el programa expositivo del Área de Cultura y Ciudadanía, a las 16,00 horas, en el edificio de Correos de la plaza Diamantino García. Por su parte, Palomares del Río recibe 'Fotografías Gloria Rodríguez. Fragmentos de mi mundo', a las 19,00 horas en la Sala Municipal de Exposiciones Hacienda Ulloa.

El miércoles reúne cuatro actividades que combinan teatro infantil, teatro para adultos y divulgación cultural. En Martín de la Jara, Pequeños Duendes Teatro de Títeres presenta 'El Grinch', una propuesta de teatro infantil en el Salón de Plenos del Ayuntamiento.

La Roda de Andalucía acoge la conferencia 'Arte y magia en la costura', de María Ramos González-Serna, en la Casa de la Cultura; mientras que Villamanrique de la Condesa recibe a Gurumbé con 'Aventuras africanas', una charla "musicada" en la Biblioteca Municipal Luis Lazcano Gallo. El teatro adulto completa la jornada en Carmona, donde la compañía Qué jArte! representa 'Dos Hermanas', a las 20,00 horas, en el Teatro Cerezo.

Benacazón participa en una visita a la colección permanente 'Patrimonio Histórico de la Diputación, 1500-1900. Arte y Beneficencia', a cargo de Juan Luis Ravé Prieto, a las 10,00 horas. La Puebla del Río contará, a las 12,00 horas, con la propuesta de paseos-conferencia de Enrique López de Haro, cuyo catálogo incluye recorridos sobre la Sevilla cervantina, la ciudad histórica y la Exposición Iberoamericana de 1929.

A ellas se suma Coripe, con una visita a galerías de arte en Sevilla, de la mano de Víctor Antonio González. El teatro infantil tendrá presencia en La Luisiana, donde Niumpaloal'Arte presenta El viajero y la burrita en el CEIP Director Manuel Somoza de El Campillo. También en esta disciplina, Almensilla recibirá a Queteden...Teatro con 'Imagiánate', en la Casa de la Cultura.

Las exposiciones llegan a Espartinas con 'La vida es bella. Dibujos, escritos y pinturas', de Bella Moreno, una propuesta del programa expositivo del Área de Cultura y Ciudadanía que tendrá como sede la Sala Dolores Abril. Por último, el teatro adulto tendrá su cita en Bollullos de la Mitación, donde Las Comadres de Medianoche representarán 'La última y nos vamos', en el Teatro Municipal.

PROGRAMACIÓN DEL FIN DE SEMANA

El viernes concentra la jornada de mayor actividad de la semana, con 20 propuestas que abarcan prácticamente todas las disciplinas del programa. La divulgación cultural abre la agenda en El Coronil, con la visita de vecinos a los paseos-conferencia de Enrique López de Haro, a las 10,00 horas.

Alcolea del Río acogerá la conferencia de María Ramos González-Serna con 'Arte y magia en la costura', en la sala de usos múltiples del recinto ferial. También dentro de las visitas culturales, Aznalcázar participa en los paseos-conferencia de Enrique López de Haro, previstos en Sevilla. El teatro infantil llevará 'El dientecillo valiente', de Los Primos de Píter, a Gelves, en el Teatro Municipal María José Jaramillo.

En Las Navas de la Concepción, Queteden...Teatro representará 'Imagiánate', en el colegio público. A esa misma hora, Los Corrales recibirá a Acuario Teatro con 'La dama ya no es boba', en el Teatro Casa de la Cultura. Ya por la tarde, Fuentes de Andalucía acogerá 'Calle del Rebaño 14', de Títeres Caracartón, en el SUM La Huerta.

Aguadulce contará con una actuación de Diego La Flor, prevista en el Centro de Participación Activa. Por su parte, Villanueva del Ariscal recibirá a Marta Aguilar con su 'Recital flamenco', en el Palacio de la Música. La música llegará a Paradas con 'Marmaduke y One Pac. Homenaje a Otis Redding'. También Benacazón acogerá una propuesta musical de Capitán Mercury Producciones: 'Homenaje a Elvis Presley'.

En el teatro aficionado, Montellano recibirá a Ágora Grupo de Teatro con Clásicos canallas. La Campana contará con Avalancha CRAES y El dinosaurio, en el Auditorio Blas Infante.

REPRESENTACIONES DE TEATRO ADULTO

Alcalá del Río programa 'Sur de leyendas', de Viento Sur Teatro, en la Casa de la Cultura. Aznalcóllar recibe a Noche de Repálagos con 'La verdadera historia de España', mientras que Salteras acogerá 'Dysphoria', de Histrión Teatro; Gines recibirá a Sofía Aguilar Producciones de Arte con 'El diario del asesino de la regañá' y el teatro adulto concluirá en Gerena, donde Arteyo Producciones presentará 'Llévame a Benidorm'.

El circo y la magia tendrán su espacio en Osuna, con 'Rodeo', de La Bandade Otro. La danza completará la programación del viernes en Marchena, donde Imperdible Artes Escénicas presenta 'Éter, danza de luces y sombras'.

El sábado contará con siete propuestas de divulgación cultural, flamenco y teatro adulto e infantil. Las visitas abrirán la jornada con una excursión de Pruna a la ruta de 'Un río de molinos. Visita guiada a los molinos harineros de Alcalá de Guadaíra', de Francisco Javier Ruiz Cabezas. Además, Castilleja de la Cuesta participará en los paseos-conferencia de Enrique López de Haro, y la misma propuesta la disfrutará la ciudadanía de Tocina.

En el apartado flamenco, El Viso del Alcor acogerá 'Epifanía', de Fernanda Peña. Camas recibe a Jóvenes Clásicos con 'Inés de Ulloa', y Olivares contará con Qué jArte!.

La programación infantil llegará a Pruna con 'Petronila', de Gangarilla Producciones, en la Casa de la Cultura.

La semana concluirá con siete actividades de música, flamenco y teatro infantil y adulto. La música abrirá la jornada en El Garrobo, donde actuará Comfort Trio; en El Ronquillo se presenta la propuesta de Cuarteto Súbito; el flamenco llegará a Casariche con Rubito Hijo, y por la tarde, Gines recibirá a La Espiral Mágica con 'Orejas de Mariposa', una propuesta de teatro infantil en la Casa de la Cultura El Tronío. E

l teatro adulto tendrá dos convocatorias: La Puebla del Río acogerá 'El vacío del espejo', de Teatrapadas, y en Guillena, Meta Producciones Escénicas presentará 'UNO', en la Casa de la Cultura.

La programación musical cerrará la semana en Castilblanco de los Arroyos, donde proyectoeLe llevará 'La Cantata de Greta' al Teatro Municipal Miguel Fisac, a las 19,30 horas.