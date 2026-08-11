Consorcio provincial de Bomberos mantiene su dispositivo de protección en El Madroño (Sevilla) por el incendio de Niebla

DIPUTACIÓN DE SEVILLA

EL MADROÑO (SEVILLA), 11 (EUROPA PRESS)

El Consorcio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Provincia de Sevilla mantiene desplegados efectivos en El Madroño (Sevilla) y en la pedanía de El Álamo con el objetivo y la prioridad de proteger los núcleos de población ante la evolución del incendio forestal declarado este pasado jueves en Niebla (Huelva).

Según ha detallado la Diputación de Sevilla, este martes, hasta nueve profesionales con tres Autobombas Rurales Pesadas (BRP), están actuando en camino entre El Madroño y El Berrocal, con labores observación y búsqueda de posibles focos calientes para prevenir que el fuego pueda reactivarse en zonas de combustible que no hayan ardido.

Asimismo, durante la jornada de lunes, los servicios operativos han ayudado en la evacuación preventiva de la población y han realizado trabajos preparatorios para la protección de las poblaciones, viviendas y diseminados, pendientes en todo momento de la evolución de incendio.

De esta manera, el dispositivo del Consorcio ha monitorizado de forma constante la evolución del incendio, con recorridos de vigilancia y seguimiento en el entorno de los núcleos urbanos con el objetivo es anticiparse a posibles cambios en su comportamiento y adecuar los recursos en función de las necesidades, en contacto y coordinación permanente con los restantes equipos que participan en la emergencia.

Además de estas tres BRP para la protección del perímetro, el Consorcio mantiene en la zona una Autobomba Urbana Ligera (BUL), destinada a la protección del núcleo de población, y una Autobomba Nodriza Pesada (BNP), con sus depósitos abastecidos de agua y preparados para intervenir en caso de que fuera necesario y se han sumado dos unidades de mando.

Al hilo, la administración ha señalado que la prioridad para el Consorcio en este entorno de interfaz urbano-forestal, en el que viviendas y masa forestal se mezclan, será la protección de las personas y de las viviendas, "garantizando unas condiciones seguras para la salida y evacuación". Por ello, la intervención de los bomberos "no se limita a las labores de extinción, sino que se integra en una emergencia de Protección Civil".