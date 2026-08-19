La Guardia Civil detiene a una persona e investiga a otra al cultivar 1.647 plantas de marihuana en Pozoblanco (Córdoba)

Un agente de la Guardia Civil descubre el invernadero, utilizado para la germinación y cultivo inicial de las plantas de marihuana en una finca de Pozoblanco. - GUARDIA CIVIL

POZOBLANCO (CÓRDOBA), 19 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha detenido a una persona e investiga a otra como supuestos autores de un delito de cultivo de marihuana, tras localizar una plantación de cannabis sativa, con un total de 1.647 plantas, en una finca situada en el término municipal de Pozoblanco (Córdoba).

La actuación, según ha informado la Benemérita en una nota se inició en el marco de las investigaciones desarrolladas por la Guardia Civil para detectar cultivos ilícitos de marihuana en la comarca de Los Pedroches, en el Norte de Córdoba,, al obtener por diferentes fuentes, informaciones que señalaban a una finca concreta como supuesto lugar del cultivo ilegal.

La plantación se encontraba ubicada en una zona de difícil acceso y entre la arboleda de la finca, y había sido acondicionada para albergar un elevado número de plantas. Además, para dificultar su hallazado y detectar la posible presencia policial, los responsables habían instalado un sistema de video vigilancia.

Durante la inspección de la finca, los agentes localizaron un invernadero, utilizado para la germinación y cultivo inicial de las plantas, donde se sembraban las semillas previamente tratadas. Posteriormente, las plantas eran trasplantadas y distribuidas entre la vegetación de la finca.

En total, fueron localizadas 1.647 plantas de marihuana, además de semillas, fertilizantes y numerosos efectos y útiles empleados para el cultivo y mantenimiento de la plantación. Además, los guardias civiles comprobaron que la explotación disponía de un sofisticado sistema de riego, que se abastecía de agua procedente de un arroyo situado en las inmediaciones.

Durante el desarrollo de la investigación, la Guardia Civil logró determinar la identidad de dos de los presuntos responsables de la plantación, procediendo a la detención de uno de ellos y a la identificación del segundo, que quedó investigado en relación con los hechos.

En el lugar también fueron intervenidos un vehículo tipo quad y un remolque, que eran utilizados para desplazarse por el interior de la finca durante las labores relacionadas con el cultivo. La Guardia Civil mantiene abiertas las investigaciones para el total esclarecimiento de los hechos y la determinación de las demás responsabilidades que pudieran derivarse.