'Derecho al Cante', el plan que presenta el flamenco como herramienta para el derecho cultural en zonas desfavorecidas

Reunión de presentación de 'Derecho al Cante' - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Casa de la Provincia ha acogido este viernes la presentación del proyecto 'Derecho al Cante', una iniciativa que utiliza el flamenco como herramienta para garantizar el ejercicio de los derechos culturales en las zonas desfavorecidas de cuatro municipios sevillanos. En 2027, se desarrollará en la provincia en dos municipios y, en 2028, se ampliará a otros dos municipios más.

Según ha informado la institución provincial en un comunicado, la Fundación Carasso en España ha seleccionado este proyecto, que ha sido presentada con una primera reunión del Comité de Gobernanza a cargo de Ana Moure, responsable de programas de arte ciudadano de la Fundación Carasso en España, y Pepa Octavio, directora del eje Arte Ciudadano en la Fundación Carasso a nivel estatal.

En la misma han participado Pedro Chicharro, por parte de la Diputación de Sevilla, y representantes del Ayuntamiento de Lebrija, la Fundación Secretariado Gitano, la Asociación Cultural Mosaica y la cooperativa Ecotono.

La reunión del Comité de Gobernanza ha abordado los primeros pasos para la puesta en marcha del proyecto: especialmente la formación dirigida al personal técnico municipal en materia de derechos culturales. Por otra parte, desde la Fundación Carasso se han expuesto las líneas generales de la convocatoria 'Alianza para una Democracia Cultural'.

Se trata de una acción que busca activar formas de relación y trabajo conjunto entre los múltiples y diversos agentes del ecosistema de la mediación cultural, que permitan realizar esta labor fundamental de manera sostenible, pero también transformadora, para todas las partes.

'Alianzas para una Democracia Cultural' busca proyectos llevados a cabo en alianza entre diferentes agentes que, desde la perspectiva de los derechos culturales y a través de prácticas de mediación cultural o artística transformadoras, promuevan una mayor democracia cultural.

En esta edición se recibieron 150 proyectos de los cuales se han seleccionado 8, entre los que se encuentra Derecho al Cante, con temáticas que recorren la gastronomía, la recuperación de la memoria tradicional o la creación de espacios comunitarios.

'Derecho al Cante' se desarrollará en los barrios Blas Infante de Lebrija y la Zona Sur de Dos Hermanas durante 2027, ampliándose a dos municipios más en 2028.