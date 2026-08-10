El Consorcio provincial de Bomberos desplaza medios de apoyo para el desalojo de El Madroño

Archivo - Bomberos trabajan en el Conjunto Arqueológico de Itálica para sofocar las llamas. - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

SEVILLA 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Consorcio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Provincia de Sevilla ha desplazado efectivos de los parques de bomberos de Santiponce y Sanlúcar la Mayor, cada uno de ellos con un vehículo Autobomba Rural Pesada (BRP), al municipio sevillano de El Madroño para apoyar 'in situ' las tareas de desalojo preventivo de esta población y de la pedanía de El Álamo, acordado esta mañana ante la elevada presencia de humo generada por el incendio declarado en Niebla (Huelva).

Según ha detallado la administración provincial en una nota de prensa, a la zona se ha desplazado también el jefe técnico y el jefe operativo del Sistema de Bomberos de la Provincia de Sevilla, en contacto y coordinación permanente con el Puesto de Mando Avanzado (PMA) de la emergencia y con el jefe del Consorcio de Bomberos en Huelva para apoyar en las actuaciones que sean necesarias. Los efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos están ayudando en la evacuación puerta a puerta.

Asimismo, están realizando labores de localización de hidrantes y ha establecido el preaviso de otros cuatro parques de bomberos de la provincia, preparados para movilizarse hacia la zona en caso de que la evolución de la situación lo requiera: Mairena del Aljarafe, con una Autobomba Nodriza (BNP); Lebrija, con una Autobomba Rural Pesada (BRP); Marchena, con una BRP y un BUL (vehículo Autobomba Ligero); y Gerena con otro BRP. El dispositivo se mantiene pendiente de la evolución del incendio forestal, en coordinación con el Infoca y la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA).