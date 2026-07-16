Diputación de Sevilla aprueba la convocatoria del Premio Internacional de Periodismo Manuel Chaves Nogales

Imagen de recurso del Premio de Periodismo Manuel Chaves Nogales - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno de la Diputación de Sevilla ha aprobado esta semana la convocatoria y las bases reguladoras de la edición de 2026 del prestigioso Premio Internacional de Periodismo Manuel Chaves Nogales, un consolidado certamen que nace y se desarrolla en estrecha alianza con la Asociación de la Prensa de Sevilla (APS).

El galardón, que rinde tributo a la figura y legado del célebre escritor y periodista sevillano Chaves Nogales, sitúa en el centro de su filosofía el "periodismo de calle". La Diputación y la APS persiguen con este premio reconocer la labor de aquellos profesionales comprometidos éticamente con la sociedad, priorizando de manera absoluta la calidad de la narrativa y la originalidad del relato periodístico, más allá del soporte o plataforma en la que las historias hayan sido difundidas, explica en una nota de prensa.

La convocatoria de 2026 establece cuatro modalidades bien definidas para dar cabida a los distintos lenguajes informativos: Prensa escrita (tanto en soporte papel como digital, incluyendo informaciones, artículos, crónicas, reportajes y coberturas temáticas); Radio (para piezas en soporte de audio original); Audiovisual (dirigida a trabajos en vídeo, documentales o coberturas emitidas en televisión, plataformas digitales o festivales acreditados) y Fotografía (enfocada en imágenes originales publicadas en medios impresos o digitales).

Cada una de estas cuatro categorías cuenta con una asignación económica idéntica de 6.000 euros, elevando el presupuesto total del certamen a 24.000 euros. A este galardón, de carácter internacional, podrán concurrir periodistas y fotoperiodistas de cualquier nacionalidad, permitiéndose una sola candidatura por autor y bajo una única modalidad.

Los trabajos que opten al premio deben ser estrictamente originales, no haber sido galardonados en otros certámenes con anterioridad al 30 de septiembre de 2026, y haber sido publicados, difundidos o emitidos entre el 1 de junio de 2025 y el 31 de mayo de 2026. Asimismo, es requisito indispensable que las obras de prensa escrita, radio y audiovisual estén realizadas en lengua castellana; una restricción de la que queda exenta la modalidad de fotografía, cuyas imágenes pueden haber sido publicadas en medios de cualquier idioma.

PLAZOS Y PROCESO DE PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS

La tramitación administrativa para la recepción de los trabajos se iniciará de forma oficial al día natural siguiente a la publicación del extracto de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de Sevilla.

Los profesionales interesados en participar dispondrán de un plazo abierto para la remisión de sus propuestas y la documentación requerida que expirará definitivamente el 30 de septiembre de 2026. Una vez cerrado el plazo de admisión, la evaluación de los trabajos recaerá sobre un jurado técnico y multidisciplinar presidido por la propia Diputación y que contará con el criterio experto de representantes de la Asociación de la Prensa, de la familia de Chaves Nogales y de profesionales del periodismo de acreditada trayectoria que garantizarán una valoración plural y rigurosa en cada uno de los ámbitos convocados.

Para la Diputación de Sevilla, el impulso de este certamen supone una firme declaración de intenciones en la defensa activa del periodismo de calidad, considerado un pilar insustituible para el correcto funcionamiento del sistema democrático y el garante definitivo del derecho constitucional a la información que tiene la ciudadanía. Proteger y dignificar este oficio en tiempos complejos resulta una tarea inaplazable, un objetivo para el cual el papel que desempeña de forma continua la APS resulta absolutamente esencial como aliada estratégica en el territorio.