Sentencia sobre la Amnistía | Directo: El TJUE decide hoy si la Ley de Amnistía es compatible con el derecho de la UE

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Archivo - Sede del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) en Luxemburgo - TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UE - Archivo
Europa Press Nacional
Actualizado: jueves, 16 julio 2026 9:11
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MADRID 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dicta este jueves sus dos primeras sentencias sobre la Ley de Amnistía, en respuesta a las dudas planteadas por tribunales españoles sobre su aplicación y su encaje con el Derecho comunitario.

La Gran Sala del Alto Tribunal europeo se pronunciará sobre dos cuestiones prejudiciales: una relativa a la responsabilidad contable por el uso de fondos públicos para financiar el referéndum del 1 de octubre de 2017 y la acción exterior del 'procés', y otra sobre la causa de varios miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) investigados por terrorismo.

Sigue la última hora de la sentencia del TJUE sobre Amnistía:

Alamany afirma que en ERC son "optimistas" de cara a la sentencia del TJUE sobre la amnistía

La secretaria general y portavoz de ERC, Elisenda Alamany, ha afirmado que en su partido son "optimistas" ante la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de este jueves sobre la Ley de Amnistía, y creen que será favorable a su aplicación.

Moret (PSC) confía en que el TJUE avale la amnistía como "ley constitucional y acertada"

La viceprimera secretaria y portavoz del PSC, Lluïsa Moret, ha confiado este lunes en que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) avale este jueves la Ley de Amnistía "como una ley constitucional y acertada".

El PP asegura que acatará el fallo del TJUE sobre la amnistía: "Lo vamos a respetar en su integridad, diga lo que diga"

El portavoz nacional del PP, Borja Sémper, ha asegurado este lunes que su formación acatará la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la Ley de Amnistía, como hacen con todas las decisiones judiciales.

El Gobierno espera una sentencia "contundente" del TJUE y que la Amnistía se aplique "sin más dilación"

El Gobierno espera que la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la Ley de Amnistía, que se va a publicar este jueves, sea "clara y contundente" para que se aplique esta medida de gracia "con diligencia y sin más dilación".

Comín (Junts) cree que todo hace pensar que la sentencia del TJUE sobre la amnistía "debe ir bien"

El exconseller de la Generalitat y eurodiputado electo de Junts Toni Comín ha afirmado que todo hace pensar que la sentencia que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictará este jueves sobre la compatibilidad de la Ley de Amnistía con el derecho de la Unión Europea (UE) "debe ir bien".

El TJUE decide este jueves si la Ley de Amnistía es compatible con el derecho de la UE

La Gran Sala del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictará este jueves, 16 de julio, las dos primeras sentencias sobre las dudas de los tribunales españoles en la aplicación de la Ley Orgánica de Amnistía (LOA) y su compatibilidad con el Derecho comunitario, por la que el Alto Tribunal europeo ha recibido hasta cuatro cuestiones prejudiciales sobre las que debe decidir con sentencias vinculantes.

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