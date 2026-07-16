Sentencia sobre la Amnistía | Directo: El TJUE decide hoy si la Ley de Amnistía es compatible con el derecho de la UE

Archivo - Sede del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) en Luxemburgo - TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UE - Archivo

MADRID 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dicta este jueves sus dos primeras sentencias sobre la Ley de Amnistía, en respuesta a las dudas planteadas por tribunales españoles sobre su aplicación y su encaje con el Derecho comunitario.

La Gran Sala del Alto Tribunal europeo se pronunciará sobre dos cuestiones prejudiciales: una relativa a la responsabilidad contable por el uso de fondos públicos para financiar el referéndum del 1 de octubre de 2017 y la acción exterior del 'procés', y otra sobre la causa de varios miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) investigados por terrorismo.

Sigue la última hora de la sentencia del TJUE sobre Amnistía: