¿Qué pasará con el Ibex 35 si España gana el Mundial? Lo que ocurrió tras la victoria de 2010

MADRID 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

España se enfrentará el próximo domingo a Argentina en la final del Mundial de 2026. Los inversores se preguntan si la victoria final puede afectar en la Bolsa del país ganador. No obstante, los mercados financieros tienen otras reglas y suelen registrar reacciones más moderadas de lo que puede sugerir la euforia deportiva, según Xtb.

La plataforma de inversión calcula que desde el 2002 el principal índice del país ganador ha avanzado de media un 0,12% durante la primera sesión posterior al partido final, por lo que concluye que el Mundial no es suficiente para alterar las expectativas de los inversores.

En los últimos mundiales, el efecto en las bolsas del ganador ha sido mixto: Argentina subió un 2,34% en 2022, el mejor registro; Francia cayó un 0,37% en 2018; Alemania avanzó un 1,21% en 2014; España bajó un 0,68% en 2010; Italia creció un 0,42% en 2006, y Brasil cedió un 2,21% en 2002, la peor caída.

Los datos de los últimos seis mundiales muestran que "ni las bolsas, ni el euro, ni siquiera las compañías patrocinadoras presentan un comportamiento sistemático tras el torneo", según XTB.

¿EL EFECTO DE LA VICTORIA DEL MUNDIAL SE NOTA UN AÑO DESPUÉS?

Los principales índices registraron una revalorización media del 9,8% durante el año posterior a conquistar el Mundial, excluyendo el caso de Argentina, cuyo índice estaba distorsionado por la inflación y la depreciación del peso argentino.

El mejor comportamiento correspondió a Alemania. El DAX alemán avanzó un 18,8% durante los doce meses posteriores al Mundial de Brasil 2014. Le siguieron Brasil (+16,5%) e Italia (+15,4%).

En el lado contrario, España fue el único país europeo que terminó el año en negativo, con un descenso del 4,5%, ya que ganó en el "peor momento económico posible", lastrada por el agravamiento de la crisis de deuda soberana en la eurozona, la debilidad del sistema financiero y el estallido de la burbuja inmobiliaria, lo que desviaba el foco de los inversores de la victoria deportiva.

El diferencial entre el bono español y el alemán pasó de los 206 puntos básicos en la final del Mundial de 2010 a superar los 280 puntos básicos un año más tarde, registrando un aumento del 38% en la prima de riesgo.

La evolución bursátil depende, por tanto, más del contexto económico de cada momento que del éxito deportivo, según XTB.

¿CÓMO REACCIONARON LAS EMPRESAS DEL IBEX TRAS LA VICTORIA DE 2010?

La reacción inmediata tampoco fue uniforme entre las compañías del Ibex 35, ya que se comportaban según el contexto económico en el que se encontraba cada sector.

Entre las que más subieron en la primera sesión posterior destacaron Grifols (+1,99%), Naturgy (+0,73%), Indra (+0,60%) y Sacyr (+0,52%), mientras que las mayores caídas correspondieron a CaixaBank (-2,07%), Bankinter (-1,91%), ArcelorMittal (-1,67%) e Inditex (-1,43%) gracias, en parte, a su diversificación internacional.

Un año después del Mundial, los mejores resultados correspondieron a Sacyr (+81%), Grifols (+70%), Ferrovial (+49%) e Inditex (+30%), mientras que bancos como Banco Sabadell (-35%), Santander (-24%), BBVA (-19%) o inmobiliarias como Colonial (-62%) concentraron las mayores caídas, penalizadas por su exposición a la crisis financiera y al deterioro del mercado inmobiliario.

¿QUIÉNES SON LOS VERDADEROS GANADORES EN BOLSA TRAS EL MUNDIAL?

Adidas parte con ventajas en Bolsa: la marca viste a las dos finalistas este año, y ya había diseñado los uniformes de tres de los seis campeones del mundo del siglo XXI -España, Argentina y Alemania-.

Las acciones de la marca deportiva registraron una rentabilidad media del 0,8% en la primera sesión bursátil después de la victoria y doce meses después ha acumulado una revalorización del 30,6%, con la excepción del Mundial de Brasil 2014, cuando cedió un 2,1% en los doce meses posteriores, pese a que la compañía batió récords de ventas de camisetas y balones oficiales.

En cuanto a los patrocinadores, también destacó Heineken, propietaria de Cruzcampo, cuya cotización avanzó un 19,56% durante los doce meses posteriores al Mundial de 2010.

La plataforma concluye que el Mundial puede actuar como catalizador, pero el comportamiento bursátil de las empresas siempre depende de otros factores económicos.