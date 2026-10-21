Diputación de Sevilla avanza la renovación de la Red de Transporte del Huesna se renueva en Tocina con plazo de 16 meses

El El presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, ha visitado las obras del proyecto técnico para la renovación y desvío de la Red de Transporte en Alta del Sistema Huesna a su paso por el municipio de Tocina. - ROCÍO RUZ / EUROPA PRESS

TOCINA (SEVILLA), 21 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, ha visitado las obras del proyecto técnico para la renovación y desvío de la Red de Transporte en Alta del Sistema Huesna a su paso por el municipio de Tocina - Los Rosales. Los trabajos, que arrancaron el pasado 12 de octubre con un plazo de ejecución de 16 meses, se han enmarcado en el Plan de Acción que aprobó en 2025 la Junta General de Aguas del Huesna, respaldado técnica y financieramente por Diputación.

Según ha detallado la administración provincial en una nota de prensa, la actuación, adjudicada por un importe de 14,26 millones de euros, se centra en el tramo comprendido entre el Río Guadalquivir y la zona de El Granadillo, abarcando los términos municipales de Tocina y Villanueva del Río y Minas con el objetivo de resolver la vulnerabilidad de este sector norte de la infraestructura hídrica, que venía sufriendo averías recurrentes.

En este contexto, en el acto ha estado acompañado por el alcalde de Tocina, Francisco José Calvo, y por el vicepresidente del Consorcio de Aguas del Huesna, José María Villalobos.

De esta manera, un aspecto clave del proyecto es la eliminación de riesgos en el núcleo habitado, ya que se sustituirá y desviará la arteria que actualmente discurre por el casco urbano de Tocina y sus áreas de expansión.

En este sentido, Fernández ha destacado que "empezamos una obra absolutamente necesaria que da respuesta a un compromiso adquirido" conforme a lo aprobado en el Plan de Acción de infraestructuras "para acometer obras de importante calado como esta que visitamos, que robustecen el sistema y garantizan la seguridad del servicio".

UNA SOLUCIÓN PARA EL MUNICIPIO

Al hilo, el alcalde de Tocina, Francisco José Calvo, ha indicado que desde que ocurrió la primera incidencia con la tubería solicitó a Huesna y a Diputación "que este desvío tenía que producirse" y ha señalado que con esta intervención "este problema está en vías de solución, independientemente de que esta obra sea costosa y compleja, como me consta que es".

Por su parte, Villalobos, ha señalado que la solución adoptada "desplazará el trazado fuera de las zonas pobladas, garantizando una operativa continua, accesible y segura para 250.000 personas" bajo presiones superiores a las 20 atmósferas que se llegan a alcanzar en esta zona de la conducción.

En el plano técnico, la actuación supondrá el despliegue de casi 7,5 kilómetros de nueva tubería de acero soldado helicoidal de 1.300 mm de diámetro, revestida internamente con poliuretano e interiormente con polipropileno.

La nueva tubería conducirá por gravedad un caudal de hasta 1.590 litros por segundo desde la ETAP Las Chimeneas, blindando el abastecimiento de agua de 250.000 vecinos de la provincia. Gracias a este nuevo trazado, se dejarán fuera de servicio definitivamente más de 6,3 kilómetros de la antigua conducción de hormigón armado.

Además, con el fin de evitar interferencias en el tráfico y en los servicios esenciales, se realizarán seis perforaciones subterráneas horizontales (hincas) que salvarán infraestructuras clave como la línea del AVE Sevilla-Madrid, la red ferroviaria convencional, el Canal del Bajo Guadalquivir y las carreteras SE-128, SE-900 y SE-3201.

La red estará equipada con las últimas tecnologías en protección anticorrosión mediante corriente impresa, válvulas automatizadas de sobrevelocidad y corte, así como integración en tiempo real con el sistema central de telecontrol.

En contexto, esta importante inversión en la zona norte complementará el proyecto acometido recientemente en la urbanización Los Jinetes, en Carmona, donde se destinaron 7,59 millones de euros a la renovación de otros 1.750 metros de la arteria principal.