La Diputación de Sevilla y el Ayuntamiento de La Roda impulsan una promoción de 16 viviendas a precio asequible

Solar municipal en La Roda de Andalucía donde se levantará una promoción de 16 viviendas a precio asequible tras el acuerdo entre Sevilla Activa y el Consistorio. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 12 May. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Sevilla, a través de Sevilla Activa, y el Ayuntamiento de La Roda de Andalucía han iniciado una línea de trabajo conjunta para avanzar en el desarrollo de una promoción de 16 viviendas a precio asequible en el municipio. La actuación se ejecutará en una parcela municipal de uso urbano sobre la que el Ayuntamiento viene trabajando con el objetivo de facilitar el acceso a la vivienda y responder a las necesidades actuales de la población local.

En este contexto, Sevilla Activa prestará asistencia y acompañamiento técnico al Consistorio durante las distintas fases del proceso, aportando asesoramiento especializado en materia de vivienda, financiación y planificación de promociones residenciales, explica la Diputación en una nota de prensa.

La gerente de Sevilla Activa, Pilar Pérez, y el alcalde de La Roda de Andalucía, Juan José Carnerero, han mantenido ya varios encuentros de trabajo para abordar las necesidades del municipio en esta materia y estudiar las distintas posibilidades de desarrollo de la promoción. De forma paralela, ambas entidades trabajarán también en la actualización del Registro Municipal de Demandantes de Vivienda, una herramienta fundamental para conocer la realidad habitacional del municipio y adaptar futuras actuaciones a las necesidades existentes.

Con esta colaboración, el Ayuntamiento de La Roda de Andalucía continúa avanzando en su planificación en materia de vivienda, con el objetivo de favorecer el acceso a una vivienda asequible y facilitar oportunidades de arraigo y permanencia en el municipio.

OTRAS ACCIONES

La empresa de la vivienda de la Diputación de Sevilla está impulsando actuaciones en otras localidades de la provincia. En Martín de la Jara, habilita en un edificio 12 viviendas para jóvenes en régimen de alquiler y formato 'cohousing'.

Así, en Los Palacios, serán 50 viviendas de protección oficial (VPO) y otras 31 en Morón de la Frontera, ambas en régimen de venta y también tras el acuerdo con los respectivos ayuntamientos.

Por otra parte, Sevilla Activa está facilitando que inquilinos de viviendas en régimen de alquiler que gestiona pasen a ser propietarios, mediante una renovación del contrato para convertirlo en alquiler con opción a compra. Esta fórmula se ha ofrecido ya a 22 familias en Casariche; 20 familias en Castilblanco de los Arroyos; 27, en Guadalcanal y a otras 28 en Isla Mayor.