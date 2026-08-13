La Diputación de Sevilla destina 896.627 euros del plan 'Sevilla de Cien' a un refugio animal comarcal en el Aljarafe

El presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, la presidenta de la Mancomunidad del Aljarafe y alcaldesa de Gelves, Isabel Herrera y el diputado responsable del Área de Servicios Supramunicipales, Gonzalo Domínguez - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Sevilla activará un crédito extraordinario de 896.627,27 euros, con cargo a la primera fase del plan provincial 'Sevilla de Cien', para financiar la puesta en marcha de un Centro Piloto Comarcal de Protección y Bienestar Animal en el Aljarafe. La actuación, que contará con una inversión total cercana a 1,2 millones de euros, dará servicio a los 15 municipios integrados en la Mancomunidad de Desarrollo y Fomento del Aljarafe.

Según ha detallado la administración provincial en una nota de prensa, el proyecto contempla tanto la redacción del proyecto técnico como la ejecución de las obras y el equipamiento integral del centro, que se ubicará en una parcela cedida por el Ayuntamiento de Bormujos.

Asimismo, la financiación se canalizará a través del Área de Servicios Supramunicipales mediante una subvención a la Mancomunidad del Aljarafe y permitirá abordar la construcción, adecuación y puesta en funcionamiento de unas instalaciones destinadas a la atención de animales abandonados, según ha informado la institución provincial.

La iniciativa pretende ofrecer una respuesta conjunta a las necesidades de los municipios aljarafeños en materia de protección y bienestar animal y facilitar el cumplimiento de las competencias municipales establecidas por la legislación vigente.

En este sentido, la presidenta de la Mancomunidad del Aljarafe y alcaldesa de Gelves, Isabel Herrera, ha señalado que "todo el trabajo y esfuerzo técnico llevado a cabo en estos casi cuatro años está enfocado a dar solución a un problema importante que afecta a nuestros municipios".

APORTACIÓN PROVINCIAL DE 900.000 EUROS

Al hilo, ha destacado que la aportación provincial, de casi 900.000 euros, supone "un revulsivo fundamental para dar los servicios esenciales que demanda la ciudadanía y acaba con muchos de los problemas que sufrimos los alcaldes y alcaldesas del Aljarafe".

Por su parte, el diputado responsable del Área de Servicios Supramunicipales, Gonzalo Domínguez, ha defendido el carácter supramunicipal de la actuación y ha subrayado que el plan 'Sevilla de Cien' permite "no solo dinamizar la economía local y la generación de empleo", sino también traducir la cohesión territorial "en mejores servicios públicos".

Igualmente, Domínguez ha resaltado que el acuerdo con la Mancomunidad permitirá impulsar proyectos supramunicipales "pioneros en protección animal" y agilizar los trámites necesarios para que la comarca pueda disponer de unas instalaciones adecuadas, donde cada animal detectado o abandonado reciba una atención adecuada, "acorde a las exigencias legales y al trato de dignidad que les confiere la ley".

En contexto, la Diputación de Sevilla y la Mancomunidad del Aljarafe trabajan actualmente en la elaboración de las bases de licitación del proyecto con el objetivo de reducir al máximo los plazos de ejecución y poner en funcionamiento este nuevo servicio público comarcal.

El crédito forma parte de la primera fase del plan provincial 'Sevilla de Cien', dotado con un total de 75,78 millones de euros, y se enmarca en la estrategia de la Diputación para impulsar infraestructuras supramunicipales y reforzar la prestación de servicios públicos en la provincia.