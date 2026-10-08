La Diputación de Sevilla impulsa un mirador turístico digital para promocionar la comarca de Estepa

Reunión para promocionar un proyecto turístico sobre la Estepa (Sevilla) - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Sevilla ha mantenido un encuentro con el Ayuntamiento de Casariche para avanzar en el en el desarrollo de un Mirador Turístico Digital Gamificado de la Comarca de Estepa, un proyecto que ofrecerá una herramienta web para dar a conocer de forma conjunta los principales recursos patrimoniales, culturales, naturales y paisajísticos de los once municipios que integran el Área Urbana Funcional de Estepa.

La reunión ha tenido lugar en el marco de los trabajos de preparación. El vicepresidente de INPRO, Antonio Jesús Muñoz Quirós, ha acompañado al equipo de la Oficina de Transformación Digital en la cita con el referido Consistorio.

El encuentro se ha centrado en identificar y priorizar los recursos locales que podrían incorporarse al mirador, como parte del trabajo de colaboración con los ayuntamientos del territorio.

"Queremos ofrecer una ventana abierta a toda la comarca, que permita descubrir la riqueza de nuestros pueblos y anime a visitarlos. Desde la Diputación, a través de INPRO y su Oficina de Transformación Digital, trabajamos para que la tecnología ayude a los municipios a mostrar su patrimonio y ampliar sus posibilidades de promoción turística", ha señalado Muñoz Quirós.

La actuación cuenta con una inversión prevista de 300.000 euros y forma parte del Plan de Actuación Integrado del Área Urbana Funcional de Estepa, cofinanciado por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional.

El proyecto incluirá un mirador general de la comarca y once miradores municipales interconectados, correspondientes a Aguadulce, Badolatosa, Casariche, Estepa, Gilena, Herrera, Lora de Estepa, Marinaleda, Pedrera, La Roda de Andalucía y El Rubio.

Mediante fotografías de alta calidad, panorámicas, visitas virtuales y recorridos de 360 grados, los usuarios podrán conocer los principales puntos de interés y recorrer espacios urbanos e históricos. También se contempla la digitalización en tres dimensiones de determinadas piezas de interés patrimonial y la incorporación de una guía virtual que ayude a los visitantes a descubrir el territorio.

El mirador contará, además, con propuestas de juego dirigidas especialmente al público familiar y juvenil, para animar a explorar los municipios de una forma participativa y atractiva. La herramienta facilitará tanto la preparación del viaje como la consulta de información durante la visita.

Durante esta primera fase, la Oficina de Transformación Digital de Inpro trabajará con los ayuntamientos en la selección de los puntos de interés y en la definición de los contenidos más adecuados para cada recurso, desde fotografías y textos explicativos hasta visitas virtuales o recorridos.

Los contenidos generados se integrarán también en Patrici@, la plataforma de patrimonio de la provincia de Sevilla, y en la Plataforma Inteligente para Destinos Turísticos de la Provincia de Sevilla.