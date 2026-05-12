La Diputación de Sevilla incorpora el tenis y el pádel a los torneos del 'Día de la Provincia'

Campeonatos deportivos de la Diputación con ocasión del 'Día de la Provincia', en el estadio de La Cartuja - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 12 May. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Sevilla incorpora un nuevo torneo a los que ya forman parte de la programación deportiva tradicional de la institución, eventos en los que participan los deportistas más jóvenes, de ambos sexos, que se celebran una vez al año como "broche de oro" de la competición de base de la temporada de esa disciplina deportiva, y que conmemoran desde la faceta deportiva la fiesta de los pueblos sevillanos: el Día de la Provincia.

El Servicio Técnico de Deportes del Área de Cultura y Ciudadanía, que organiza estas competiciones de la mano de los ayuntamientos de la provincia, suma el I Torneo 'Día de la Provincia' de Tenis y Pádel a los de Fútbol 7, "el más veterano con su 23ª edición en este año; 'Día de la Provincia' de Baloncesto, que alcanza este año su cuarta edición, y 'Día de la Provincia ' de Voleibol, con su tercera edición este 2026, detalla en una nota de prensa.

"Son días muy especiales para los jugadores, que pueden ver hecho realidad el sueño de disputar una competición de su disciplina deportiva en instalaciones importantes de nuestros pueblos, donde juegan sus figuras deportivas de referencia, y para sus familias", explica el diputado provincial de Cultura y Ciudadanía, Casimiro Fernández, quien señala también que "son días de convivencia".

Las competiciones se planifican para que cada grupo esté compuesto por uno o varios equipos de cada zona deportiva de la provincia,con el fin de que los menores hagan una convivencia total. "Es una oportunidad para que 'El talento que se siente', lema bajo el que celebramos este año la entrega de honores y distinciones del Día de la Provincia, se proyecte también en el deporte de base de la provincia".

El objetivo que se persigue también es que participantes, familias, entrenadores, monitores, voluntarios y "quienes constituyen la gran familia del deporte" en la provincia, "practiquen y transmitan esa educación en valores de género y 'fair play' que queremos para la práctica deportiva en nuestros municipios".

PROGRAMACIÓN DE LOS TORNEOS DEPORTIVOS

En cuanto al calendario, los torneos deportivos 'Día de la Provincia' se inauguran el próximo sábado, 16 de mayo, con el de Voleibol, que tendrá lugar en el pabellón deportivo cubierto Juan Manuel Moreno Acevedo, de Bormujos. Está orientado a jugadores en categorías desde benjamín hasta cadete (2010/2017) y participan los dos primeros equipos clasificados en los Juegos Deportivos Provinciales, por categoría y zona deportiva.

El XXIII Torneo 'Día de la Provincia' de Fútbol 7 se celebra el sábado 23 de mayo, en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán de la capital hispalense, con jugadores de las categorías masculinas desde prebenjamín hasta infantil (2019/2012) y de la categoría femenina base (2015/2012). Participarán los cuatro primeros equipos clasificados por categoría y zona deportiva de los Juegos Deportivos Provinciales de esta disciplina, excepto en la categoría infantil masculina que serán solo los dos primeros clasificados.

El IV Torneo 'Día de la Provincia' de Baloncesto está previsto para el sábado 30 de mayo, en el Palacio de los Deportes Polideportivo San Pablo de Sevilla capital, con jugadores de las categorías desde benjamín hasta infantil (2019/2012) y participación de los dos primeros equipos clasificados por categoría y zona deportiva de los Juegos Deportivos Provinciales de Baloncesto.

La competición se desarrolla con una primera fase, en la que todos los deportistas juegan contra todos a una sola vuelta, y una segunda fase eliminatoria, con enfrentamiento entre los diferentes grupos, en función de la clasificación obtenida en la primera fase.

Por último, el I Torneo 'Día de la Provincia' de Tenis y Pádel inicia su primera andadura el domingo 31 de mayo, en el Parque V Centenario de Utrera, con participación de las dos primeras parejas clasificadas por categoría y zona deportiva en el caso del pádel, y del primer equipo clasificado en el caso del tenis, en las categorías desde alevín hasta cadete (2010/2015).

La competición consta de seis torneos (uno por cada categoría convocada) y el sistema de competición buscará maximizar el tiempo de participación según los jugadores inscritos finalmente en cada categoría. En cada uno de los cuatro torneos, todos los equipos van a recibir un trofeo de iguales características, independientemente del resultado obtenido en la competición, ya que la Diputación organiza estos eventos desde la participación y la convivencia.

Además, en cada sede se ha instalado una 'fun zone', con castillos hinchables y entretenimientos para el uso de los equipos que estén esperando su turno de juego, y durante el desarrollo de las actividades estarán a disposición de las personas asistentes un dispositivo médico sanitario, con ambulancia incluida por si fuera necesaria alguna evacuación de emergencia.