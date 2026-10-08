La Diputación de Sevilla presenta el proyecto 'Guardiam' para promover el uso responsable de las tecnologías en jóvenes

Acto de presentación del proyecto Guardiam - ROCÍO RUZ / EUROPA PRESS

SEVILLA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Sevilla ha celebrado este jueves las jornadas del proyecto 'Guardiam', una iniciativa innovadora diseñada para acompañar a las familias, educadores y ayuntamientos en el uso consciente y responsable de las Tecnologías de la Relación, Información y Comunicación (TRIC) por parte de niños y jóvenes de la provincia.

Según ha detallado la administración provincial en una nota de prensa, se van a articular redes de apoyo eficaces en la provincia, especialmente en los municipios menores de 20.000 habitantes, para encontrar un equilibrio entre el derecho a la innovación y el deber de proteger a los menores, que no recaiga solo en las familias y centros educativos; sino que cuente con el apoyo de las Administraciones.

En este sentido, la diputada del Área de Cohesión Social e Igualdad, María Encarnación Fuentes, ha destacado el objetivo de reflexionar y dar una respuesta de este ambicioso proyecto de 'Guardiam', en esta "era de hiperconexión en la que no podemos ignorar que el uso compulsivo de las pantallas" impacta directamente en la salud mental.

Asimismo, ha subrayado que "la tecnología en sí es neutra y su efecto depende del uso que se haga de ella, con especial atención a bulos o desinformación".

PLAN DE ACCIÓN INTEGRAL Y HERRAMIENTAS PARA LOS HOGARES

El programa ha nacido para ofrecer respuestas comunitarias ante la creciente preocupación social por el uso compulsivo de las pantallas y su impacto en la salud mental, el aislamiento social o problemáticas graves como el ciberacoso escolar.

De esta manera, los informes de partida han reflejado una realidad que exige intervención pública: uno de cada diez adolescentes muestra un uso problemático de redes, videojuegos y tecnología -un tramo crítico situado entre los 11 y los 14 años-.

Igualmente, la media de acceso al primer teléfono móvil se sitúa a los 11 años, edad en la que un 62% ya cuenta con perfil en redes sociales y un 30% ha accedido a pornografía, distorsionando la educación afectivo-sexual e incrementando riesgos como la pérdida de empatía o la cosificación.

El despliegue de 'Guardiam' ha contemplado una batería estructurada de recursos y medidas técnicas de intervención: Campañas de sensibilización: emisión de piezas audiovisuales en radio y redes sociales para concienciar sobre la brecha entre las oportunidades digitales y los riesgos de la hiperconexión.

MEDIDAS PARA FAMILIAS

Entre ellas, se ha promocionado la "capacitación parental" mediante el desarrollo de cinco talleres dirigidos a familias en el marco de la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia, programados desde el cuarto trimestre de 2026 hasta febrero de 2027.

Del mismo modo, se ha avanzado la "Brújula Parental" y lanzamiento este mismo mes de octubre de una herramienta web interactiva para ayudar a los progenitores a diseñar planes personalizados de acompañamiento digital en el ámbito doméstico.

Una "Red de Familias" junto con una formación en 40 seminarios presenciales para familias con menores de entre 3 y 6 años, que se combinará con la creación de recursos didácticos específicos y la habilitación de una plataforma digital de formación activa entre octubre de 2026 y 2028.

Por último, se ha apostado por la investigación científica y evaluación a través de la firma de un convenio con la Universidad de Sevilla para la elaboración de un estudio de investigación y celebración de las Jornadas Provinciales de Infancia y Familia el 20 de noviembre de 2026 para coordinar y evaluar la red.