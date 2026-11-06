Diputación de Sevilla renueva el convenio con la Asociación sevillana ONGD para reforzar la cooperación al desarrollo

Imagen de la firma del convenio entre la Diputación de Sevilla y la Asociación Sevillana de ONGD. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, y el presidente de la Asociación Sevillana de ONGD (Asongd), José Negrín, han firmado este viernes un nuevo convenio de colaboración con el objetivo de impulsar y fortalecer las políticas públicas de cooperación internacional al desarrollo desde el ámbito provincial y municipal, así como favorecer la coordinación de las organizaciones sociales y acercar a la ciudadanía el trabajo que desarrollan.

Según ha detallado la administración provincial en una nota de prensa, el acuerdo ha sido promovido por la Unidad de Cooperación al Desarrollo de la Diputación, adscrita al Área de Empleado Público, en coherencia con el interés de la institución provincial por seguir involucrando a los municipios de la provincia y a los distintos agentes sociales en programas de desarrollo a nivel local, así como en el intercambio de ideas y prácticas de gobernanza, en el marco de la cooperación al desarrollo y la ayuda humanitaria.

Durante la firma, Javier Fernández ha señalado que la cooperación internacional es "más necesaria que nunca en un contexto mundial marcado por la inestabilidad, los conflictos, la desigualdad y los desplazamientos de población".

Asimismo, el presidente ha defendido que cooperar significa "actuar sobre las causas de estos problemas, no por caridad sino por solidaridad, con una perspectiva de largo plazo, y como una forma de construir seguridad, estabilidad y convivencia". "Creemos en esto y frente a los recortes en otras instituciones", ha señalado que la Diputación de Sevilla viene aumentando las partidas para cooperación y ayuda humanitaria.

De esta manera, su mandato culminará con cerca de 2,5 millones de euros destinados a este fin y consolidados en los Presupuestos de 2027, además de que ha valorado la pedagogía frente a las 'fake news' y la desinformación, recogida en el convenio, y mediante la cual, ha afirmado "se intenta demonizar la cooperación, para explicar a la ciudadanía a dónde va dirigida la cooperación y a qué se destinan los recursos".

ESTRATEGIA PROVINCIAL DE ACCIÓN INTERNACIONAL Y CIUDADANÍA GLOBAL

La Diputación ha impulsado una estrategia provincial de acción internacional y ciudadanía global, que ha partido del consenso a través de la propia ONGD, los ayuntamientos, la Universidad de Sevilla, la Pablo de Olavide, la Universidad Internacional de Andalucía y la Loyola, Prodetur y la Confederación de Empresarios de Sevilla (CES), por la importancia del emprendimiento para el desarrollo, y el Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Iinternacional (Famsi).

Esta estrategia se presentará en el II Foro del Estado de la Cooperación en la Provincia de Sevilla, previsto para mediados de diciembre en la Casa de la Provincia, y en el que definirá una hoja de ruta compartida para seguir mejorando la política de cooperación, con la participación de administraciones locales, universidades y organizaciones sociales.

Al hilo, el presidente de la Asociación Sevillana de ONGD, José Negrín, ha destacado que las organizaciones que agrupan llegan "a sitios donde no puede llegar la administración". "Por eso es importante que las instituciones comprendan el valor de estas iniciativas y contribuyan a trasladar a la sociedad su importancia, ha incidido.

"Próximamente celebraremos el segundo Foro de Cooperación, en el que se han incorporado nuevos municipios. Queremos seguir ampliando esta participación y contar con el apoyo de la Diputación para impulsar redes de colaboración y seguir promoviendo estas políticas, que consideramos fundamentales", ha abundado.

DIFUSIÓN, FORMACIÓN Y APOYO

El acuerdo ha contemplado que la Diputación aporte 50.000 euros a la Asociación Sevillana de ONGD, lo que le permitirá llevar a cabo iniciativas como el desarrollo del citado Foro del Estado de la Cooperación en la Provincia de Sevilla o la celebración de la II Feria de la Solidaridad y la Cooperación para el Desarrollo, Coolectiva Provincia, como espacio de encuentro entre organizaciones y ciudadanía.

Otra de las líneas será la elaboración del informe 'La Provincia Coopera 2026', que recogerá la actividad de las organizaciones no gubernamentales de desarrollo (ONGD) en la provincia y los proyectos financiados total o parcialmente por la Diputación y los ayuntamientos.

También se actualizará el mapa de entidades sociales y de cooperación para mejorar el conocimiento del tejido asociativo que trabaja en este ámbito y con ella, la entidad también diseñará y programará jornadas de formación, conferencias y espacios de debate dirigidos a entidades sociales y vecinos y vecinas de los municipios de la provincia de Sevilla; asesorará a entidades asociadas y otros colectivos y llevará a cabo distintas actividades de difusión y comunicación.

El convenio ha incluido una campaña para difundir la convocatoria de cooperación dirigida a ayuntamientos, mancomunidades y consorcios locales, así como el acompañamiento a las ONGD en las distintas fases de los procedimientos de financiación de proyectos de la Diputación.