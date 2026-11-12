Igualdad confirma que la UCO ha entrado en el Ministerio a por documentación de las pulseras: "No ha sido un registro"

Archivo - La ministra de Igualdad, Ana Redondo,- Alberto Ortega - Europa Press - Archivo



MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

El Ministerio de Igualdad ha confirmado que la Unidad Central Operativa (UCO) ha acudido este jueves al Departamento que dirige Ana Redondo "a solicitar documentación" por la investigación por las pulseras antimaltrato.

Fuentes del Ministerio precisan que la entrada de la UCO al edificio "no ha sido un registro, sino una petición de documentación" sobre el contrato de las pulseras de 2023, de Vodafone, realizado en la etapa de Irene Montero al frente de Igualdad.

La Fiscalía Europea (EPPO) ha anunciado este jueves que está llevando a cabo una investigación en las sedes del Ministerio de Igualdad y del Tribunal de Cuentas de España por un presunto fraude relacionado con fondos europeos destinados a la adquisición de pulseras telemáticas para controlar el cumplimiento de medidas cautelares y condenas por delitos de violencia de género.

El Ministerio asegura haber conocido hoy la investigación y recuerda que la Fiscalía Europea pidió documentación también en marzo sobre los dispositivos para maltratadores del mismo contrato y el Departamento de Redondo le entregó "toda la información requerida".

El Ministerio de Igualdad adjudicó en 2023 un contrato de 42,6 millones de euros, de los que 4,6 millones correspondía a financiación con fondos europeos. Con esta última cantidad se compraron un total de 22.800 dispositivos, entre terminales para víctimas y maltratadores, según el departamento que dirige Redondo. La solicitud de información por parte de la UCO ha coincidido con la rueda de prensa de Igualdad para presentar la campaña por el 25 de noviembre, Día Internacional de la Violencia contra la Mujer.

"TRANSPARENCIA ABSOLUTA"

Preguntada por esta cuestión, Redondo ha trasladado "transparencia absoluta", al mismo tiempo que ha asegurado que le "consta" que el dinero se ha empleado "correctamente".

"No es nada nuevo. Es una investigación que está abierta, de hecho es una investigación que también se ha producido en el Tribunal de Cuentas y la Fiscalía Europea y ahí nuestra colaboración desde hace meses es total y absoluta, transparencia absoluta. Toda la información que se requiera que se va a ofrecer", ha aseverado la ministra.