La Diputación de Sevilla respalda la XV edición de 'We Love Flamenco' para impulsar la moda flamenca y la artesanía

Imagen de la presentación de la XV edición de 'We Love Flamenco' por parte de la Diputación de Sevilla. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Sevilla, a través de Prodetur y su marca 'Sevilla hecha a mano', ha colaborado en la presentación de la XV edición de We Love Flamenco, una de las citas de referencia de la moda flamenca, que celebrará su próxima edición del 8 al 14 de enero de 2027.

El acto, celebrado en la Hacienda Lopaz, en Umbrete , ha reunido a diseñadores, profesionales del sector, colaboradores y representantes de medios de comunicación nacionales e internacionales, que han podido conocer un adelanto de las propuestas de la próxima edición a través de un desfile de presentación, según ha informado la institución provincial en una nota.

El vicepresidente de Prodetur, Rodrigo Rodríguez Hans, que ha participado en el encuentro, ha felicitado a los impulsores de 'We Love Flamenco', Laura Sánchez y Javier Villa, por la trayectoria de una iniciativa que alcanza ya sus quince ediciones y que contribuye a "dar visibilidad al talento creativo y al trabajo de las empresas y profesionales de la moda flamenca".

En su intervención, Rodríguez Hans ha destacado que "la moda flamenca es mucho más que una tradición". A su juicio, "es también una industria que genera empleo, que crea oportunidades y que permite a muchas personas desarrollar su proyecto de vida en nuestros pueblos".

Asimismo, ha puesto en valor el tejido empresarial y artesanal de la provincia que existe detrás de este sector, integrado por diseñadores, talleres de costura, bordadoras, artesanos y pequeñas empresas que "mantienen vivos oficios de toda la vida".

En este sentido, el vicepresidente ha subrayado "la capacidad de la moda flamenca para evolucionar sin perder sus raíces", una característica que ha relacionado con la propia identidad de la provincia de Sevilla y "su potencial para combinar tradición e innovación".

'Sevilla hecha a mano', una apuesta por el talento y la artesanía de la provincia La colaboración de Prodetur con 'We Love Flamenco' se canaliza a través de 'Sevilla hecha a mano', la marca impulsada por la sociedad provincial para dar visibilidad a la artesanía de los municipios sevillanos, poner en valor sus oficios tradicionales y contribuir a la promoción de las empresas y profesionales que desarrollan su actividad en este ámbito.

Según ha detallado la Diputación, esta iniciativa busca reforzar el reconocimiento de la producción artesanal de la provincia, "destacando tanto la calidad y singularidad de sus creaciones como la capacidad de innovación de un sector que constituye una importante expresión de la identidad cultural sevillana".

En este contexto, la moda flamenca representa uno de los ámbitos en los que tradición y creatividad encuentran una de sus manifestaciones más reconocibles. El trabajo de diseñadores, modistas, bordadoras y otros profesionales especializados permite preservar técnicas y conocimientos transmitidos entre generaciones, al tiempo que favorece la aparición de nuevas propuestas y oportunidades empresariales.

La participación en 'We Love Flamenco' responde, así, a los objetivos de 'Sevilla hecha a mano', al aprovechar la proyección de esta pasarela para dar visibilidad al talento artesanal sevillano y contribuir al reconocimiento de la moda flamenca como actividad cultural y económica vinculada al territorio.

Además, la presentación de la nueva edición ha constituido una oportunidad para mostrar la riqueza patrimonial de la provincia ante un público especializado, entre el que se encontraban representantes de medios de comunicación nacionales e internacionales.

A este respecto, Rodríguez Hans ha valorado la elección de la Hacienda Lopaz, en Umbrete, como escenario del encuentro, al considerar que permite "vincular la creatividad y el diseño de la moda flamenca con otro de los grandes atractivos del territorio sevillano: su patrimonio".