Diputación de Sevilla valora la reapertura del Parque de Bomberos de Aznalcóllar y su integración en el Consorcio

Foto de familia, con el presidente de la Diputación y el alcalde Aznalcóllar en el centro, con ocasión de la reapertura del parque de bomberos - ROCÍO RUZ-EUROPA PRESS

SEVILLA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consorcio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Provincia de Sevilla (CPEIS) ha hecho efectiva este jueves la puesta en servicio operativo del Parque de Bomberos de Aznalcóllar, que queda integrado en la red de parques del Sistema de Bomberos de la Provincia de Sevilla.

La gestión directa del Consorcio en este proceso ha permitido estructurar un servicio de guardia permanente compuesto por tres bomberos las 24 horas del día durante todo el año. El Consorcio asume la gestión del personal operativo, del equipamiento y de los vehículos adscritos al parque, mientras que el Ayuntamiento de Aznalcóllar asume la gestión de este edificio municipal, informa la Diputación en una nota de prensa.

En este sentido, el inmueble está situado en el Parque de Actividades Medioambientales de Andalucía (PAMA), cuyas dos instalaciones albergan un hangar de vehículos, zonas de estancia, cocina, dormitorios y un centro de formación técnica, distribuidos en dos plantas.

El presidente de la Diputación, Javier Fernández, que ha visitado las instalaciones coincidiendo con su puesta en marcha, ha subrayado que la reapertura de este parque de Aznalcóllar implica dar "un paso más en la construcción del Consorcio Provincial de Bomberos y el Plan Director del mismo", que se aprobó hace un año y "cuyas piezas se van completando".

"Este parque es una de las piezas de ese plan, porque no solo reabrimos un parque, sino que reabrimos como un parque profesional". "Estamos profesionalizando el servicio de bomberos para una zona clave, una zona muy importante de Sevilla, que tiene una tensión especial cuando llegan los incendios", con el ejemplo del reciente incendio de Niebla.

Fernández también ha insistido en que el Consorcio arrancó tarde, porque "costó trabajo hacer el esqueleto jurídico y hubo que hacer mucha pedagogía para que alcaldes y alcaldesas entendieran que esta era la herramienta que nos iba a permitir en el medio plazo tener un servicio provincial de primer nivel en materia de seguridad", aunque este ha sido un "mandato clave".

Al respecto, ha citado la reapertura de Aznalcóllar, la inauguración del parque de Morón; próximamente, el de Carmona; la subvención directa al Ayuntamiento de Estepa para levantar el nuevo parque de bomberos de este municipio y la remodelación integral del Parque de Sanlúcar la Mayor, que está en marcha y que era una de las grandes demandas del colectivo de bomberos.

A estas actuaciones se suman casi 20 millones de euros destinados a la adquisición de 50 nuevos vehículos, así como el incremento de la plantilla, que actualmente alcanza los 232 bomberos, con el objetivo de seguir creciendo hasta situarse en torno a los 350 efectivos en breve.

Asimismo, el presidente de la Diputación ha señalado que el presupuesto del Consorcio ha pasado de unos 20 millones de euros al inicio de la legislatura a más de 38 millones de euros, una evolución que, a su juicio, refleja que los compromisos con la seguridad.

"Creo que la legislatura va a acabar con una parte muy importante de esos compromisos cumplidos y que el Consorcio queda muy bien preparado para que en los próximos cuatro años llegue el momento definitivo de su consolidación". "Tiene que haber derechos al bienestar, a la educación, a la sanidad, al medio ambiente, pero yo quiero introducir también que hay un derecho a la seguridad, para que la gente tenga la tranquilidad y tenga confianza de que, cuando pase algo, va a tener unos servicios públicos a disposición, para intentar minimizar en lo posible cualquier incidencia".

Por su parte, el alcalde de Aznalcóllar, Juan José Fernández, ha destacado el esfuerzo hecho por el Consistorio por mantener las instalaciones, que en su día funcionaron con voluntarios, y ha recordado el compromiso del presidente de la Diputación, cuando asumió el cargo, de reabrir este parque, en el que también se han invertido más de 93.000 euros de fondos de la institución provincial en mejoras y equipamiento.

IMPACTO EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y EQUIPAMIENTO

La entrada en servicio del parque de bomberos de Aznalcóllar, que cuenta con una salida rápida hacia el casco urbano y la carretera A-477, genera ventajas inmediatas en la capacidad de intervención en el territorio. El parque arranca su actividad con dos vehículos contraincendios de primera intervención: una Autobomba Rural Pesada (BRP) y una Autobomba Urbana Ligera (BUL).

A nivel operativo, la puesta en servicio de este parque de bomberos reforzará la seguridad de hasta ocho municipios de la Sierra Oeste y el Aljarafe: Aznalcóllar, Almadén de la Plata, El Castillo de las Guardas, El Garrobo, Gerena, El Madroño, El Real de la Jara y El Ronquillo. El servicio ampara un área de actuación de 130 kilómetros cuadrados y garantiza una respuesta homogénea para sus más de 7.500 habitantes.

Además, el parque se integra como un "nodo de refuerzo estratégico" para los otros cuatro parques de bomberos del Área Operativa Aljarafe (Mairena del Aljarafe, Sanlúcar la Mayor, Santiponce y Pilas).

CUMPLIMIENTO DE LAS DIRECTRICES PROVINCIALES

La activación del Parque de Bomberos de Aznalcóllar da cumplimiento a los objetivos fijados en el Plan de Actuación 2026 y sigue la hoja de ruta del Plan Director del Consorcio Provincial de Bomberos. El documento respaldado por la Diputación busca equilibrar la ratio de bomberos por habitante en la provincia mediante la unificación de los servicios de emergencia bajo un único mando de gestión directa.

Mediante esta operación, el Consorcio sigue avanzando en el compromiso de dotar a los municipios integrados de un modelo de bomberos unificado, eficiente y moderno. La implantación de personal funcionario en Aznalcóllar consolida el crecimiento del Consorcio, que avanza en su Plan Director para mejorar los tiempos de respuesta y dotar a la provincia de un servicio público de seguridad de máxima cualificación técnica.