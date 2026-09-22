El Festival del Patio + Metrópolis de la Diputación de Sevilla cierra su paso por la capital con 4.000 asistentes

Concierto de los Planetas en el patio de la Diputación de Sevilla, dentro del Festival del Patio + Metrópolis - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La tercera edición del Festival del Patio + Metrópolis, organizado por la Diputación de Sevilla, ha congregado una asistencia de 4.000 personas, que "han disfrutado" de las cuatro noches programadas en el Patio de la Diputación.

Según ha detallado la administración provincial en una nota de prensa, el festival continuará ahora su recorrido por la provincia con tres citas más antes de poner el punto final, de manera que llegará el 25 de septiembre a Alcalá de Guadaíra con Pablo López, que actuará en la explanada del Auditorio Riberas del Guadaíra; el 26 de septiembre será el turno de Luz Casal, en el Auditorio Los del Río de Dos Hermanas; mientras el 3 de octubre, La Plazuela cerrará la edición en el Recinto Hípico de Mairena del Aljarafe.

Asimismo, ha destacado la acogida que "refuerza el sentido de una programación pública concebida para ampliar el acceso a la música en directo y hacer de la cultura lugar de encuentro entre públicos y generaciones".

En este sentido, el diputado del Área de Cultura y Ciudadanía, Casimiro Fernández, ha señalado que están "tremendamente satisfechos por la excelente acogida que han tenido estos cuatro conciertos". "Que 4.000 personas hayan llenado nuestro patio es un espaldarazo enorme a este ciclo, lo que demuestra que este espacio de la sede de Diputación es un entorno ideal para la música en directo", ha añadido.

Para Fernández, el "éxito" de asistencia ha reflejado el "acierto" de la propuesta, por lo que "la variedad artística ha atraído a un público tan amplio". En paralelo, ha indicado que han arropado a las cuatro bandas "desde adolescentes y familias enteras hasta los seguidores más veteranos, compartiendo el mismo espacio, lo que nos indica que la programación ha conectado de verdad con la ciudadanía".

VALOR SOCIAL DE LA CITA

El responsable de Cultura ha subrayado, el "valor social" de este tipo de iniciativas. "Combinar calidad, diversidad y precios asequibles nos permite cumplir un doble objetivo: acercar a la ciudadanía a grandes nombres de nuestra música y, a la vez, dar visibilidad a bandas que se están ganando su sitio a base de talento y esfuerzo, al final, la cultura es un puente entre generaciones", ha explicado.

En esta línea, ha defendido la idea afirmando que se ha comprobado "conviviendo en un mismo cartel la veteranía de Los Planetas con la fuerza renovada de Repion, la mezcla tan potente de raíz gallega y sonidos urbanos de Tanxugueiras, o ese recorrido entre el soul y el rock alternativo que nos ha regalado Morgan".

En esta última fase, prolongará su presencia en distintos municipios de la provincia para "dar continuidad a una de las líneas que han acompañado al proyecto desde su primera edición: llevar propuestas musicales a diferentes territorios y ampliar las posibilidades de acceso a la cultura más allá de la capital".